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Opinión

Una semana para multiplicar el talento STEM en México

La escasez de talento especializado exige ampliar la formación más allá de las carreras universitarias y conectar a empresas, escuelas y trabajadores con nuevas formas de aprendizaje.
jue 08 octubre 2026 06:04 AM
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Acercar la ciencia y la tecnología a estudiantes desde edades tempranas puede ayudar a despertar vocaciones y ampliar la base de talento STEM que necesitará México. (andresr/Getty Images)

Hay problemas que parecen tan grandes que pareciera que exceden nuestras capacidades.

La falta de talento especializado ante una economía que cambia a la velocidad de la luz podría ser uno de ellos. Pero, gracias a Movimiento STEM+, podemos aportar desde cualquier trinchera.

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Desde hace varios años se habla de la escasez de talento. Según ManpowerGroup , siete de cada 10 empresas en nuestro país tienen dificultades para llenar vacantes. Esta situación afecta aún más a sectores y posiciones que requieren personas capaces de adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas, regulatorias y de servicio.


Muchas de estas vacantes requieren conocimientos y habilidades STEM, las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Sin embargo, son pocas las y los estudiantes que se decantan por estas áreas.


El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que para 2050 habrá 44 millones adicionales de personas con estudios universitarios en México, pero solo 35% habrá estudiado carreras relacionadas con tecnologías de la información y la comunicación. Si no hacemos algo distinto, la brecha entre el talento que necesitan las empresas y el que estamos formando podría seguir creciendo.


La buena noticia es que estudiar una carrera no es el único camino para desarrollar habilidades STEM. También existen certificaciones, microcredenciales y muchas otras formas de aprender a lo largo de la vida.


Desafortunadamente, una persona no elige lo que no conoce o lo que percibe como demasiado difícil sin verle utilidad práctica. Por eso, necesitamos despertar curiosidad, acercar estas áreas a más personas y, sobre todo, ayudarles a descubrir que también pueden ser para ellas.

En ese sentido me entusiasma México STEM Week, una iniciativa de Movimiento STEM+ y sus aliados estratégicos que se realizará del 5 al 12 de noviembre del 2026. Es una semana completa para sumar esfuerzos que visibilicen lo que ya se está haciendo alrededor de la educación STEM, para conectar a quienes forman parte de este ecosistema e inspirar a muchas más personas a involucrarse.

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México STEM Week será una plataforma pionera en América Latina con espacio para quienes quieran compartir cómo están innovando en el salón de clases, para empresas que ya desarrollan habilidades en su talento, para especialistas que quieran divulgar conocimiento y para historias capaces de despertar nuevas vocaciones, entre otros.

Lo que más me gusta, es que en esta iniciativa hay espacio para todas y todos.

Si eres parte de una empresa que tiene programas para desarrollar talento STEM, esta es una oportunidad para compartir lo que están haciendo y poner su experiencia al servicio de otras personas. Si trabajan con escuelas, ofrecen mentorías, acercan a niñas y jóvenes a la tecnología, capacitan a su personal o tienen alguna iniciativa que valga la pena conocer, pueden registrarla .

También puedes respaldar públicamente esta iniciativa o simplemente compartirla con las personas que conoces. Quizá ese mensaje que mandes por WhatsApp o la conversación en una sobremesa logra que una niña acuda a un taller y el día de mañana persiga sus sueños de convertirse en ingeniera.

Resolver la crisis de talento que enfrenta México depende de múltiples esfuerzos provenientes de todo tipo de trincheras. No será inmediato ni fácil. Sin embargo, México STEM Week facilite un espacio para generar masa crítica y sumar voluntades y multiplicar sueños.

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Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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