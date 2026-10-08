Una semana para multiplicar el talento STEM en México

Desde hace varios años se habla de la escasez de talento. Según ManpowerGroup , siete de cada 10 empresas en nuestro país tienen dificultades para llenar vacantes. Esta situación afecta aún más a sectores y posiciones que requieren personas capaces de adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas, regulatorias y de servicio.



Muchas de estas vacantes requieren conocimientos y habilidades STEM, las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Sin embargo, son pocas las y los estudiantes que se decantan por estas áreas.



El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que para 2050 habrá 44 millones adicionales de personas con estudios universitarios en México, pero solo 35% habrá estudiado carreras relacionadas con tecnologías de la información y la comunicación. Si no hacemos algo distinto, la brecha entre el talento que necesitan las empresas y el que estamos formando podría seguir creciendo.



La buena noticia es que estudiar una carrera no es el único camino para desarrollar habilidades STEM. También existen certificaciones, microcredenciales y muchas otras formas de aprender a lo largo de la vida.



Desafortunadamente, una persona no elige lo que no conoce o lo que percibe como demasiado difícil sin verle utilidad práctica. Por eso, necesitamos despertar curiosidad, acercar estas áreas a más personas y, sobre todo, ayudarles a descubrir que también pueden ser para ellas.

En ese sentido me entusiasma México STEM Week, una iniciativa de Movimiento STEM+ y sus aliados estratégicos que se realizará del 5 al 12 de noviembre del 2026. Es una semana completa para sumar esfuerzos que visibilicen lo que ya se está haciendo alrededor de la educación STEM, para conectar a quienes forman parte de este ecosistema e inspirar a muchas más personas a involucrarse.

