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La ética como punto de partida de la responsabilidad social empresarial

Esta conducta debe formar parte de la manera habitual de hacer negocios y de las operaciones diarias de las empresas, para que sea un criterio que oriente decisiones sencillas, complejas y estratégicas.
jue 15 octubre 2026 05:59 AM
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El CFA Institute lanzó una serie de reglas para ayudar a los compradores de productos de servicios financieros a exigir la conducta que tienen derecho a esperar de las instituciones. (Foto: Getty Images)

Hablar de responsabilidad social empresarial suele llevar a pensar en iniciativas ambientales, programas de impacto social, voluntariado o compromisos con distintos grupos de interés; sin embargo, detrás de todas estas acciones debe estar la ética empresarial como un fundamento que determina su verdadera consistencia, ya que una organización difícilmente puede considerarse socialmente responsable si sus decisiones y prácticas cotidianas no están guiadas por principios de integridad, respeto, justicia y transparencia que se incorporen de manera transversal en sus estrategias, políticas y procedimientos.

Desde una perspectiva práctica, la ética empresarial no debería entenderse únicamente como un conjunto de reglas contenidas en un código de conducta o como una función vinculada al cumplimiento normativo, ya que su verdadero alcance se manifiesta en las decisiones que las personas toman todos los días, es decir, en la manera en que se trata a un colaborador, en la información que se comparte con un cliente, en los criterios utilizados para seleccionar a un proveedor, en la forma de enfrentar un conflicto de interés o incluso en las decisiones que se toman cuando alcanzar un resultado implica poner en riesgo algún principio organizacional.

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Por ello, más que activarse únicamente frente a un dilema, la ética debe formar parte de la manera habitual de hacer negocios y de las operaciones en el día a día de la empresa, para convertirse en un criterio que oriente las decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas o estratégicas.

Esta perspectiva permite entender la estrecha relación que existe entre la ética y la cultura organizacional, ya que la cultura determina, en buena medida, qué comportamientos son aceptados, reconocidos o cuestionados dentro de una empresa, incluso cuando no están expresamente establecidos en una política.

Las empresas y sus líderes desempeñan un papel central en la promoción y el mantenimiento de una cultura de integridad, para lo cual resultan relevantes factores como el ejemplo de la alta dirección, la existencia de políticas claras, la capacitación, los controles internos y los mecanismos para reportar posibles conductas indebidas. Así, una cultura ética no se construye simplemente comunicando valores, sino creando las condiciones para que esos valores puedan vivirse y sean congruentes con los sistemas de evaluación, reconocimiento e incentivos de la organización.

Precisamente por ello, la responsabilidad de construir una cultura ética corresponde a todos los niveles de la empresa, y mientras la alta dirección establece los principios y prioridades de la organización y demuestra a través de sus propias decisiones que los resultados no justifican cualquier medio, los mandos intermedios tienen la responsabilidad de traducir esos principios en comportamientos cotidianos que permeen a sus equipos, y al mismo tiempo, cada colaborador contribuye a fortalecer o debilitar esa cultura mediante sus propias acciones.

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Adicionalmente, llevar la ética a la práctica implica que la empresa sea capaz de anticiparse a los riesgos y que no sólo se limite a reaccionar cuando ya se ha presentado un problema. Para ello, resulta necesario identificar posibles conflictos de interés, establecer mecanismos de denuncia confiables, preparar a las personas para enfrentar dilemas éticos, evaluar los riesgos asociados con terceros y revisar periódicamente si los sistemas de incentivos realmente promueven los comportamientos que la organización declara valorar.

De esta manera, la ética deja de ser un principio abstracto para convertirse en una herramienta de gestión que permite prevenir riesgos, fortalecer la confianza y tomar decisiones más consistentes con los compromisos de la empresa.

En última instancia, una organización ética no es aquella en la que nunca existen dilemas, sino aquella que cuenta con principios claros, líderes congruentes y mecanismos que permiten tomar buenas decisiones incluso cuando hacerlo representa un costo o implica renunciar a una oportunidad; y desde esta perspectiva, la responsabilidad social comienza mucho antes de comunicar resultados o presentar indicadores de impacto, es decir, que comienza en la manera en que una empresa decide, trabaja y se relaciona con las personas.

Así, cuando la ética forma parte de la cultura y se vive diariamente en todos los niveles, la responsabilidad social deja de ser una iniciativa aislada para convertirse en una auténtica forma de hacer empresa, capaz de generar confianza y construir relaciones sostenibles con colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y con la sociedad en su conjunto.

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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Egresados y docente de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn

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