La ética como punto de partida de la responsabilidad social empresarial

Por ello, más que activarse únicamente frente a un dilema, la ética debe formar parte de la manera habitual de hacer negocios y de las operaciones en el día a día de la empresa, para convertirse en un criterio que oriente las decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas o estratégicas.

Esta perspectiva permite entender la estrecha relación que existe entre la ética y la cultura organizacional, ya que la cultura determina, en buena medida, qué comportamientos son aceptados, reconocidos o cuestionados dentro de una empresa, incluso cuando no están expresamente establecidos en una política.

Las empresas y sus líderes desempeñan un papel central en la promoción y el mantenimiento de una cultura de integridad, para lo cual resultan relevantes factores como el ejemplo de la alta dirección, la existencia de políticas claras, la capacitación, los controles internos y los mecanismos para reportar posibles conductas indebidas. Así, una cultura ética no se construye simplemente comunicando valores, sino creando las condiciones para que esos valores puedan vivirse y sean congruentes con los sistemas de evaluación, reconocimiento e incentivos de la organización.

Precisamente por ello, la responsabilidad de construir una cultura ética corresponde a todos los niveles de la empresa, y mientras la alta dirección establece los principios y prioridades de la organización y demuestra a través de sus propias decisiones que los resultados no justifican cualquier medio, los mandos intermedios tienen la responsabilidad de traducir esos principios en comportamientos cotidianos que permeen a sus equipos, y al mismo tiempo, cada colaborador contribuye a fortalecer o debilitar esa cultura mediante sus propias acciones.

