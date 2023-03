Podcast | Marcha a favor del INE convoca a miles de mexicanos

Naufragio de migrantes en Italia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este domingo a los Estados miembros a "redoblar los esfuerzos" para lograr un acuerdo sobre la política migratoria de la UE, tras el naufragio en la costa sur de Italia en el que perdieron la vida al menos 60 migrantes, de acuerdo con cifras provisionales del Gobierno regional de Crotone.

Turista estadounidense reclama a Mexicanos no aprender inglés

En redes sociales se viralizó un TikTok de un turista estadounidense que se queja airadamente del poco inglés que se habla en México. "Considerando lo cerca que está México de Estados Unidos, pensé que harían más esfuerzo por hablar inglés", dijo con total desparpajo.

"Recién fui a la Ciudad de México y la gente ahí no hablaba nada de inglés. Pensarías que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen, pero no. Hasta en los restaurantes todos los menús estaban en español. Tuve que usar aplicaciones para traducir todo. Me gusta México, pero tienen que mejorar eso", dice.