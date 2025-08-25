Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

La proximidad entre la presidenta y el Poder Judicial

¿Cómo es la relación actual entre la presidenta de México y el Poder Judicial? Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 25 agosto 2025 07:57 AM
76-DAILY-WEB-Relación-entre-Sheinbaum-y-el-Poder-Judicial.jpg
Qué se observa entre la relación entre la presidenta y los integrantes del Poder Judicial.

Este lunes, Gonzalo Soto y Mónica Alfaro hablan sobre la proximidad que se observa entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Poder Judicial, cuyo integrantes asumirán el próximo 1 de septiembre.

Publicidad

Además, los otros temas que se abordan este día:

-CDMX ante el Mundial: las lecciones ciclistas de los Olímpicos en París.

-Refinerías de Pemex rebasan el millón de barriles, pero operan bajo presión.

- Organizaciones, pieza clave ante el desabasto de medicinas para niños con cáncer

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad