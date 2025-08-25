Este lunes, Gonzalo Soto y Mónica Alfaro hablan sobre la proximidad que se observa entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Poder Judicial, cuyo integrantes asumirán el próximo 1 de septiembre.
La proximidad entre la presidenta y el Poder Judicial
lun 25 agosto 2025 07:57 AM
Además, los otros temas que se abordan este día:
-CDMX ante el Mundial: las lecciones ciclistas de los Olímpicos en París.
-Refinerías de Pemex rebasan el millón de barriles, pero operan bajo presión.
- Organizaciones, pieza clave ante el desabasto de medicinas para niños con cáncer
