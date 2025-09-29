México y Estados Unidos crean un grupo binacional contra el tráfico de armas

Además, conversan sobre estos otros temas:

-EU eleva compras de bienes a Vietnam en 43.7%; a México apenas en 6.5%

-Pemex limita ventas externas de crudo y apuesta por refinerías nacionales

-El riesgo oculto de los plaguicidas: más de 30,000 intoxicaciones en una década

-Renault instala en México un hub de compras de autopartes para surtir plantas de Sudamérica