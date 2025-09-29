Este lunes, Gonzalo Soto y Diana Gante hablan sobre cómo las autoridades de Estados Unidos y de México acordaron la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, con especial atención en el robo de combustible, conocido como huachicol fiscal, y en el decomiso civil de activos.
México y Estados Unidos crean un grupo binacional contra el tráfico de armas
Las autoridades de ambos países acordaron crear un grupo conjunto para frenar el llamado “huachicol fiscal” y presentaron la estrategia Misión Cortafuegos.
lun 29 septiembre 2025 07:25 AM
Además, conversan sobre estos otros temas:
-EU eleva compras de bienes a Vietnam en 43.7%; a México apenas en 6.5%
-Pemex limita ventas externas de crudo y apuesta por refinerías nacionales
-El riesgo oculto de los plaguicidas: más de 30,000 intoxicaciones en una década
-Renault instala en México un hub de compras de autopartes para surtir plantas de Sudamérica
