Grupo México lanza un plan agresivo para comprar Banamex

Alberto Verdusco y Mariel Ibarra hablan este lunes sobre los detalles del mensaje que ofreció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la plancha del Zócalo de la CDMX, en donde el tema del injerencismo llamó la atención; además de quiénes fueron los personajes políticos que observaron desde atrás de las vallas, cuando un año antes estaban en primera fila.