Grupo México lanza un plan agresivo para comprar Banamex

Este lunes se estrena una nueva temporada del podcast Expansión Daily. Entre los temas relevantes está el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde el Zócalo.
lun 06 octubre 2025 07:23 AM
Grupo México lanza una estrategia para poder adquirir el Banco Banamex; entre uno de los temas de esta nueva temporada del Expansión Daily que arranca el 6 de octubre. (Fotoarte: Expansión )

Alberto Verdusco y Mariel Ibarra hablan este lunes sobre los detalles del mensaje que ofreció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la plancha del Zócalo de la CDMX, en donde el tema del injerencismo llamó la atención; además de quiénes fueron los personajes políticos que observaron desde atrás de las vallas, cuando un año antes estaban en primera fila.

Además, conversan sobre estos otros temas:

-Grupo México lanza un plan agresivo para comprar 100% de Banamex.

-Trump declara a varias ciudades de EU como zonas de guerra.

- Los espacios deportivos se convierten en imán inmobiliario.

