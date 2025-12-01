Publicidad

El SAT cuadriplica su meta de recaudación por fiscalizar a grandes contribuyentes

La fiscalización que realiza el SAT y cómo llega a tener grandes sumas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 01 diciembre 2025 07:32 AM
En el Expansión Daily de este 1 de diciembre se analizan los números de la recaudación fiscal del SAT. (Fotoarte: Expansión )

Este 1 de diciembre, Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión y Ariadna Ortega, coeditora de Expansión Política, conversan sobre las tareas de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, que tuvo 23% más de recaudación.

Entre otros temas que están dentro de la agenda se encuentran:

- El “kill switch” digital de México enciende focos en el T-MEC.

-El “Movimiento del Sombrero”, impulsado por Manzo, busca avanzar en el país.

- “No es una simulación, estoy jubilado”, dice AMLO y presenta su nuevo libro 'Grandeza'.

Servicio de Administración Tributaria (SAT) T-MEC

