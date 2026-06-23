Apple debe subir el precio del iPhone para mantener ganancias

En este episodio, Mónica Alfaro, Selene Ramírez y Leonardo Luna comentan que Apple aceptó que es inevitable subir el precio de sus dispositivos hasta 270 dólares para mantener su margen bruto.
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