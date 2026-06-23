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Expansión Daily

Apple debe subir el precio del iPhone para mantener ganancias

La estrategia de la empresa no es inmune a la crisis de la RAM. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 23 junio 2026 07:51 AM
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En este episodio, Mónica Alfaro, Selene Ramírez y Leonardo Luna comentan que Apple aceptó que es inevitable subir el precio de sus dispositivos hasta 270 dólares para mantener su margen bruto.

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También hablan de estos temas:

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