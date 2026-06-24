El registro telefónico tiene un rezago de casi 70% en zonas rurales

En este episodio, Puri Lucena y Mara Echeverría cuentan que la falta de conectividad estable en comunidades rurales e indígenas y el diseño digital del registro de líneas telefónicas han llevado a un rezago en el cumplimiento cercano al 70%.
En este episodio, Puri Lucena y Mara Echeverría cuentan que la falta de conectividad estable en comunidades rurales e indígenas y el diseño digital del registro de líneas telefónicas han llevado a un rezago en el cumplimiento cercano al 70%.
Además, cuentan detalles sobre otros temas:
- Siete estados que votaron por Trump dependen del T-MEC que ahora pone en riesgo
- Sin prestaciones ni finiquito: el caso de 200 jueces cesados tras la reforma judicial
- GTA VI impulsará las ventas de PS5 y Xbox a pesar de la crisis de la RAM
- ¡Histórico! Cristiano Ronaldo, primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales
- Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al vencedor