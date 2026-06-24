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Expansión Daily

El registro telefónico tiene un rezago de casi 70% en zonas rurales

Uno de los principales obstáculos es la selfie que deben tomarse los usuarios desde la plataforma de registro para validar su identidad. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 24 junio 2026 06:21 AM
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En este episodio, Puri Lucena y Mara Echeverría cuentan que la falta de conectividad estable en comunidades rurales e indígenas y el diseño digital del registro de líneas telefónicas han llevado a un rezago en el cumplimiento cercano al 70%.

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Además, cuentan detalles sobre otros temas:

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