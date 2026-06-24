El registro telefónico tiene un rezago de casi 70% en zonas rurales

Además, cuentan detalles sobre otros temas:

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- Sin prestaciones ni finiquito: el caso de 200 jueces cesados tras la reforma judicial

- GTA VI impulsará las ventas de PS5 y Xbox a pesar de la crisis de la RAM

- ¡Histórico! Cristiano Ronaldo, primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales

- Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al vencedor

