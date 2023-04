HBO Max dice adiós; ahora será Max y estos son los nuevos planes de suscripción

El nuevo servicio se lanzará el 23 de mayo, informó la empresa durante un evento este miércoles.

¿Qué pasó con HBO Max?

El año pasado, Warner Bros. y Discovery completaron una fusión empresarial y ahora, tras un largo proceso, unirán contenidos de ambos catálogos en un solo servicio de streaming: "Max".

Los contenidos de HBO seguirán disponibles en la plataforma, cuyo lema será "The One to Watch". Incluirá todo lo que se encuentra actualmente en HBO Max y Discovery+ y agregará varias series nuevas, incluida una serie de DC Comics “The Penguin”, entre otros.

De acuerdo con un informe de la CNBC, Max incluirá nuevas características tecnológicas, como el lanzamiento de un perfil de niños predeterminado que viene con controles parentales. Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery dijeron anteriormente a los inversionistas que un enfoque para el nuevo servicio sería renovar y mejorar su tecnología.

Con el nuevo servicio, "Max" se prepara para competir contra otros gigantes de la industria, como Disney+ y Netflix.

Los precios de Max en Estados unidos

Hasta ahora, se anunciaron los precios que existirán en Estados Unidos, donde habrá tres modalidades: