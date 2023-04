¿En qué somos y seguiremos siendo mejores que las máquinas?

¿Qué va a pasar con las miles de personas que van a perder su trabajo en los próximos 10 o 15 años por el desarrollo de las máquinas?

Creo que no estamos lo suficientemente preocupados por el impacto laboral que la IA tendrá en el futuro. Especialmente la IA generativa, que es totalmente diferente a la IA analítica, ya que puede reemplazar muchos trabajos considerados de clase alta o de conocimiento.

Antes, este no era un problema, pero ahora lo es. Por ejemplo, ayer una mujer muy profesional y educada me comentó que había estudiado programación y ahora sentía que no tenía un trabajo seguro. Yo le respondí que lo importante era su habilidad para pensar críticamente, lo cual es una habilidad valiosa en cualquier campo.

También hay un problema de gobierno, de empresas y de cultura que debemos resolver, que es cómo distribuir las ganancias de la IA.

Nuestras divisiones se van a amplificar. Nuestras cosas de violencia se pueden amplificar, pero también nuestras tendencias a estar en relación con otras personas, tener empatía. M.J. Petroni

Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha sugerido la creación de un fondo de ganancias de IA para distribuirlo a personas desempleadas o a cualquier persona. Una opción sería un ingreso que garantice un pago mínimo a todas las personas, ya sea que estén trabajando o no.

Creo que debemos pensar en nuevas formas de economía, que puedan surgir a través de tecnologías como el metaverso u otras fronteras nuevas.

Muchos empleos ahora se automatizarán, se aumentarán con máquinas y la productividad aumentará, a menos que las empresas cambien su propósito.

Debemos preguntarnos qué problemas podemos resolver que antes no eran rentables, como proporcionar atención médica o servicios de salud mental a más personas. Tenemos que pensar en los problemas que podemos resolver gracias a la IA.