“Me gusta que sean teléfonos pequeños, no me gustan los teléfonos de dimensiones tan grandes y pesados pues muchas veces no caben en bolsas o a la hora de manejar se caen por el peso”, refiere Graciela Mata, una repostera que usa su teléfono inteligente para ponerse en contacto con clientes y para guiarse a la hora de ir a hacer entregas.

Graciela tiene también cinco hijos, todos mayores de edad y tres de ellos especialistas en tecnologías de la información, sin embargo su petición fue clara: “Si me quieren regalar un teléfono quiero que sea bonito y fácil de usar”.

De acuerdo con el informe #MamáDigital, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, tanto para las madres de familia que no tienen un trabajo remunerado, como para quienes hacen home office o salen a trabajar, un teléfono inteligente es esencial.

“Entre las 37.5 millones de líneas móviles correspondientes a mamás, 13.5% o 5.1 millones tienen contratada su línea bajo la modalidad de pospago o contrato y en su mayoría, estos planes de servicio fueron adquiridos por madres que además de labores del hogar cuentan con un empleo remunerado. La vasta mayoría 86.5% o 32.4 millones corresponden a aquellasde prepago, con un gasto promedio de 83.3 pesos al mes”.

Por su parte, Alejandra Reyes, catedrática de la UNAM y mamá de un hijo, usa su teléfono para dos cosas principales: comunicarse con sus seres queridos y tomar fotos de los proyectos laborales que tiene. “Soy catedrática de arquitectura, pero también contratista, así que las imágenes me funcionan para promocionar mis trabajos en redes sociales”.

Sin embargo, a pesar de que Carolina usa su teléfonos para tomar imágenes no busca tener la cámara más poderosa del mercado, sólo un teléfono que le ayude a postear las imágenes.

“Cuando estuve buscando un nuevo teléfono veía que muchos promocionaban los megapixeles que tenían y otras cámaras, pero lo que a mí me gusta es tener una cámara fácil de usar donde se vean bien las imágenes y que pueda después usar estás fotos para subir en redes los avances de proyectos”, profundiza.

The CIU señala que las aplicaciones más utilizadas por las mamás mexicanas son aquellas que les permiten comunicarse con sus seres queridos, como servicios de Mensajería Instantánea (90.6% cuentan con estas) y Redes Sociales (62.6%), además que reportan una preferencia muy marcada por aquellas especializadas en el entretenimiento (34.5%), las que les permiten editar fotografía y video (34.0%) y acceder a música y otros contenidos auditivos (26.6%).

¿Qué teléfonos regalarle a mamá?

Una de las principales preguntas que los usuarios deben hacer es el uso que se le dará a los teléfonos inteligentes, pero sobre todo el soporte de algunas de las aplicaciones más populares dentro de este demográfico.

Lo ideal es que además se trate de teléfonos de gama media alta, pues muchas mamás se han vuelto más conscientes de herramientas como procesadores o capacidades de memoria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2022, en México 52% de la población son mujeres (67.0 millones). De ellas, 56.4% (37.8 millones) de las que se ubican en edades de 15 años o más, son mamás con al menos un hijo. Poco más de una tercera parte (36.4%) de las mujeres en México (24.4 millones) forman parte de la Población Económicamente Activa de México (PEA), es decir, son madres con un trabajo remunerado.

“No me gustan los teléfonos que se descargan rápido o que son lentos a la hora de abrir aplicaciones, por eso es que los teléfonos muy baratos ya no son una opción de compra”, apuntó Nayeli Madrigal, madre de una niña de 4 años y microempresaria.

Algunas de las opciones que pueden elegir los usuarios son teléfonos como el Oppo Reno7 Dorado, un equipo que además de tener varias especificaciones técnicas que las madres de familia aprecian, también tiene un diseño que destaca entre los colores negros o azules de muchos teléfonos.

Otras opciones que podrían ser una buena alternativa son el Motorola Edge 40 o el Samsung Galaxy A34, pues se trata de equipos que tienen buena cámara y un tamaño ideal de acuerdo a lo que las mamás prefieren.