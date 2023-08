¿En qué gastan los mexicanos sus datos móviles?

Así usan los mexicanos sus datos

The CIU y AT&T llevaron a cabo un evento virtual llamado “Radiografía de Uso de Red”, donde expertos de ambas empresas analizaron el perfil del usuario móvil mexicano y presentaron los principales hallazgos con datos de enero a junio de 2022 y de enero a junio de 2023.

Redes sociales

Entre algunos de los principales hallazgos es que Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp encabezan la lista de preferencia de los usuarios mexicanos. De acuerdo con los datos recopilados, Facebook tuvo un incremento del 173% en el uso de datos móviles. Instagram tuvo un incremento del 82% y WhatsApp tuvo un decremento del 57% en el uso de datos móviles.

Por otro lado, TikTok incrementó su uso un 52% y, a pesar de la compra por parte de Elon Musk y los cambios en la plataforma, Twitter tuvo un incremento del 29%.

Consumo de entretenimiento y videos

YouTube encabeza el segmento de video en streaming, pues mantiene una tendencia de uso constante y mostró un incremento del 17% durante lo que va de 2023. Por su parte, Netflix presentó una tendencia a la baja, pues su consumo declinó un 16% durante el primer semestre del año. Mientras tanto, Disney+ y HBO Max comienzan a ganar terreno. Ambas plataformas obtuvieron un incremento del 3% y del 218% respectivamente, comparado con 2022.

Y, los finales de temporada sí incrementan el tráfico. El domingo 12 de marzo, fecha del final de temporada de The Last of Us y la premiación de los Oscar, HBO Max tuvo un aumento del 63.8% en el consumo de datos.

En cuanto a la música, Spotify sigue reinando en streaming de audio. La plataforma es la favorita de los usuarios a pesar de una insignificante disminución del 0.01% durante 2023. A ella le siguen Apple Music, que obtuvo un incremento del 21%. El top cinco de aplicaciones de audio más utilizadas lo completan iTunes, con un decremento del 2%; Deezer, con un decremento del 26%; y finaliza Acast (podcast), con un incremento del 28%.

Y los videojuegos no se pueden quedar atrás y el 36.9% de los usuarios utiliza apps para jugar. Se estima que cada semana, los mexicanos invierten entre una y cinco horas a esta actividad. En este contexto, Free Fire tuvo un crecimiento del 146% comparado con 2022, Unity creció un 36% y Roblox mostró un decremento del 14%.

Otras aplicaciones

Aunque paulatinamente se han vuelto a las oficinas, la colaboración digital se mantuvo. Zoom sigue siendo la plataforma líder; sin embargo, tuvo un decremento del 15%. Le siguen Teams, que también disminuyó su uso un 14% y Sharepoint, una aplicación que tuvo un incremento del 41% en comparación con 2022. Completan la lista Webex Video y la aplicación de código abierto Jitsi. La primera tuvo un decremento del 28%, mientras que la segunda incrementó un 20%.

Por otro lado, las personas cada vez confían más en el comercio electrónico. Dentro de la categoría de Marketplaces, todas las aplicaciones tuvieron incrementos significativos. El siguiente orden no muestra la de mayor uso de datos, sino el mayor incremento año contra año: Walmart: 343%, Mercado Libre: 270%, Aliexpress: 146%, Alibaba: 104%, Amazon: 63%, SHEIN: 30%, eBay: 29%.

Google Maps tuvo un aumento en su navegación de tres cifras. De acuerdo con los analistas, el incremento del 179% versus 2022 de dicha aplicación podría deberse a la posibilidad de ver rutas de transporte público, a pie, en bici y más. Waze, tuvo un crecimiento del 28%. En cuanto a las aplicaciones de transporte privado, Cabify creció 42%, Uber 32% y Didi tuvo una disminución en su uso del 17%.