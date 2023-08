Specs de PlayStation Portal

En la imagen oficial se puede observar que la PlayStation Portal cuenta con controles prominentes a los lados, que se asemejan mucho a los controles DualSense de PS5. Estos soportan retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, por lo que los juegos de PS5 se sentirán similares a usar un control DualSense dedicado.

La consola también será capaz de reproducir multimedia, ya que la pantalla de inicio tiene una sección dedicada para ello al estar reflejando tu PS5 y cuenta con una pantalla LCD con una resolución de 1080p.

Sin embargo, no podrás ejecutar nada de forma local, así que si no tienes Wi-Fi entonces no podrás usarla. Además, no funcionará con el próximo streaming en la nube para juegos de PS5 de Sony. "Los juegos que deben transmitirse por streaming en la PS5 usando una membresía PS Plus Premium no son compatibles", afirmó Sony.

Básicamente, esta consola es solo una forma de transmitir juegos de PS5 que ya tienes instalados en tu propia PS5 a una consola portátil para juego remoto. Necesitarás una conexión a internet de al menos 5Mbps, y Sony recomienda 15Mbps para la mejor experiencia.

Precio y cuándo sale PlayStation Portal

La PlayStation Portal anteriormente era conocida como Project Q y se anunció oficialmente en mayo, con una fecha esperada de lanzamiento en noviembre. Sony aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial, pero solo se sabe que tendrá un costo de 199 dólares.

Otras novedades de PlayStation

Además, en su anuncio oficial también revelaron el lanzamiento de los audífonos Pulse Elite y los auriculares inalámbricos Pulse Explore.

Estos serán los primeros dispositivos de audio de PlayStation en usar controladores magnéticos, que normalmente se encuentra en audífonos premium para ingenieros de sonido profesionales, pero para consumo masivo.

Los Pulse Elite estarán disponibles por 149 dólares y los Pulse Explore por 199 dólares y mencionaron que pronto tendrás más detalles sobre el lanzamiento.