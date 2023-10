Tecnología: el aliado de Masarek para salir de la bancarrota

El CEO analizó el mercado y entendió que la ventaja competitiva de su empresa en comparación con otros proveedores es en sus servicios en la nube. Señaló que los proveedores que comenzaron directamente en ella, los born in the cloud vendors, a menudo no son lo suficientemente escalables para satisfacer las necesidades y ventas de las grandes empresas, mientras que algunas empresas que comenzaron con soluciones en las instalaciones on-premise tuvieron dificultades para adaptarse a la nube y carecieron de una estrategia clara.

De ahí la decisión de ofrecer "innovación sin disrupción", lo que significa que permiten a las grandes empresas agregar nuevas capacidades a sus soluciones existentes sin tener que cambiar por completo a la nube. Argumentó que esta estrategia es valiosa para las grandes empresas que no desean una transición abrupta a la nube y que esta estrategia es única para su empresa.

Explicó que las empresas tienen que enfocarse en la experiencia de los usuarios para diferenciarse de sus competidores. Es decir, el conjunto de percepciones, emociones y opiniones que un cliente tiene al interactuar con una empresa. De acuerdo con Masarek, el valor de mercado de la experiencia de usuario alcanzará un valor de 550 millones de dólares hacia el final de la década.

“Puedes encontrar productos similares a un precio similar, pero lo que hace la diferencia es la experiencia que ofrece la marca. ¿Por qué escoger un hotel sobre otro, o una aerolínea, o una compañía de seguros? Por la experiencia de usuario. Y las empresas de tecnología tienen que ayudar a los clientes a tener la mejor experiencia de usuario”, compartió.