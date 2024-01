Discord recortará 17% de su personal para “mejorar su enfoque y eficiencia”

Jason Citron, CEO de Discord, anunció la decisión de despedir al 17% de su plantilla, afectando a 170 empleados en diversos departamentos. Citron explicó que la medida busca "afinar nuestro enfoque y mejorar la forma en que trabajamos juntos para brindar más agilidad a nuestra organización".

Aunque de acuerdo con The Verge Discord no parece estar en una situación financiera crítica, aún no ha logrado ser rentable y está trabajando para recuperar el crecimiento de usuarios después de un aumento durante la pandemia. Según el mensaje de Citron a los empleados, la empresa ha crecido demasiado rápido en los últimos años, con un aumento de cinco veces en la plantilla desde 2020.