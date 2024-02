OpenAI desestima la demanda del NY Times y lo acusa por “piratería”

Sin embargo, de acuerdo con lo publicado por el NY Times , OpenAI no mencionó en su presentación que "copió millones de trabajos de The Times para construir y alimentar sus productos comerciales sin nuestro permiso", dijo Ian B. Crosby, socio de Susman Godfrey y el abogado principal de The Times.

"Lo que OpenAI caracteriza extrañamente como 'hackeo' es simplemente usar los productos de OpenAI para buscar evidencia de que robaron y reprodujeron las obras con derechos de autor de The Times", dijo. "Y eso es exactamente lo que encontramos".

La moción solicitó al tribunal que desestime cuatro reclamos de la demanda de The Times para estrechar el litigio. Los abogados de OpenAI argumentaron que no se debería permitir que The Times demandara por actos de reproducción que ocurrieron hace más de tres años y que la afirmación del periódico de que OpenAI violó la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, una enmienda a la ley de derechos de autor de EU aprobada en 1998 después del surgimiento de Internet, no era legalmente sólida.

El medio no ha sido la única empresa en demandar a OpenAI por problemas de derechos de autor relacionados con sus obras escritas. Novelistas, programadores de computadoras y otros grupos también han presentado demandas por derechos de autor contra la empresa emergente y otras compañías que construyen inteligencia artificial generativa, tecnologías que generan texto, imágenes y otros medios a partir de breves indicaciones.