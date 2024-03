El futuro es hoy: OpenAI muestra los primeros cortometrajes generados con Sora

"Tan genial como es Sora para generar cosas que parecen reales, lo que nos emociona es su capacidad para hacer cosas que son totalmente surrealistas", dijo la compañía de producción multimedia Shy Kids, con sede en Toronto, en un comunicado acompañando a "Air Head", un cortometraje que hicieron con la IA.

En el video se observa una persona con una cabeza de globo que comparte su experiencia. Él menciona que todos tienen algo único que los distingue, y en su caso es muy obvio: está lleno de aire caliente. Habla sobre los desafíos que enfrenta viviendo así, como lo difíciles que son los días con mucho viento y una divertida anécdota en una tienda de cactus.

A pesar de todo, valora la perspectiva única que le ofrece su situación, viendo el mundo de manera diferente. Destaca lo frágil que es la vida y la importancia de vivirla con ligereza y alegría. Finalmente, expresa su deseo de compartir sus ideas con los demás.

