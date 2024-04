¿Es seguro compartir tus datos biométricos en plataformas financieras?

¿Es seguro compartir tus datos biométricos?

Francia Pietrasanta, abogada especialista en privacidad de datos personales de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtió que compartir datos biométricos conlleva riesgos significativos para la seguridad y privacidad de las personas.

"Los riesgos asociados con la recolección y almacenamiento de datos biométricos, como el iris, en términos de privacidad, son varios. Primero, está el riesgo de suplantación de identidad, en el que alguien podría utilizar esos datos para acceder de manera fraudulenta a cuentas bancarias y hacer operaciones indebidas. Luego está el peligro de no respetar los acuerdos de privacidad, lo que podría llevar a compartir datos con terceros no autorizados o utilizar los datos para fines no consentidos, como el perfilamiento", dijo la especialista en entrevista.

Descartó que este tipo de identificación otorgue algún beneficio significativo a los usuarios, por lo que es mejor optar por los modelos antiguos como contar con una cuenta y contraseña.

"Respecto a las ventajas de usar datos biométricos, como el iris, en plataformas como WorldCoin, en realidad no hay muchas. Si acaso, podría agilizar la experiencia del usuario al permitir un acceso más rápido y automático. Sin embargo, considerando los riesgos de seguridad y privacidad involucrados, estos supuestos beneficios no compensan las posibles consecuencias negativas de un mal manejo de los datos", consideró.