X cambia sus reglas y permite la pornografía oficialmente

Cabe recordar que hace unos meses, X fue blanco de críticas por alojar contenido pornográfico de Taylor Swift generado a través de IA y el equipo de la empresa no logró detener su propagación de forma inmediata.

En el comunicado, la empresa resaltó que las expresiones sexuales, ya sean visuales o escritas, pueden ser una forma legítima de expresión artística y las personas son libres de crear, distribuir y consumir material relacionado a estos tópicos.

“Creemos en la autonomía de los adultos para interactuar y crear contenido que refleje sus propias creencias, deseos y experiencias, incluidos los relacionados con la sexualidad”, señaló la empresa y también agregó que se restringirá la exposición al contenido para adultos a niños o a usuarios adultos que elijan no verlo.

En este sentido, la compañía dijo que los usuarios que no tengan 18 años o no hayan ingresado su fecha de nacimiento no tendrán acceso a estas publicaciones. Asimismo, estará prohibido el contenido que “promueva la explotación, la falta de consentimiento, la cosificación, la sexualización o el daño a menores y comportamientos obscenos”.

Además, la plataforma destacó que se comenzarán a ocultar los ‘Me gusta’ en los perfiles, pues esa era una forma en la que se detectaba y exponía que cuentas públicas, principalmente de políticos, consumían contenido para adultos.

Si bien X no es un lugar en donde la base del contenido sea pronográfico, luego del lanzamiento de Twitter Blue (ahora X Premium) sí se convirtió en un lugar apto para los creadores de contenido NSFW, incluso se transformó en una opción similar a OnlyFans.

De acuerdo con datos de un informe de Reuters, en 2022 alrededor del 13% de publicaciones de la plataforma eran de contenido pornográfico y aunque no se han dado datos más exactos en la actualidad, esas publicaciones han aumentado en X.