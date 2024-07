México pide desechar arbitraje iniciado por acreedores de TV Azteca

La demanda internacional, presentada el 11 de agosto de 2023, tiene su origen en los bonos por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024 que obtuvo TV Azteca en 2017 por parte de ambos fondos. Desde hace tres años, aseguran los inversionistas, por ‘decisiones judiciales favorables’ hacia la empresa se ha evitado el saldo de sus bonos. Ahora Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management reclaman al Estado mexicano 219 millones de dólares.

El equipo legal que representa a México en el arbitraje internacional ha pedido al tribunal arbitral “desestimar por completo la reclamación de los demandantes”, argumentado principalmente ambigüedades en la procedencia de las inversiones de Cyrus Capital y Contrarian Capital, lo que implicaría que la protección de dicho capital quede fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Expansión solicitó postura a TV Azteca sobre el tema pero hasta la publicación del texto no dio comentarios.

La procedencia del capital

El documento de la defensa mexicana explica que Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management son “entidades estadounidenses de gestión de inversiones”, es decir, sociedades encargadas de administrar el dinero de terceros en su nombre.

Cyrius gestiona el capital de una sociedad llamada Opportunities Management y Contrarian a Sandpiper, cuyas entidades son actualmente las verdaderas propietarias de los bonos que obtuvo TV Azteca en 2017.

“Las demandantes no califican como inversionistas conforme al T-MEC porque no aportaron de su propio capital o recursos para adquirir los bonos. Además, las supuestas empresas que controlan, Opportunities y Sandpiper, son empresas registradas en las Islas Caimán, por lo que no son parte de las naciones que conforman el T-MEC”, argumentó la defensa mexicana, en el documento consultado por Expansión.

La representación mexicana advirtió que los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management no pueden utilizar más adelante como defensa que son dueñas de los bonos porque esto sería “violatorio a los términos del acuerdo que estipulan que la posesión de los bonos es exclusivamente de los fondos de las Islas Caimán”.

El T-MEC no puede proteger la inversión

Cuatro años después de que TV Azteca obtuviera los bonos por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024, entre 2021 y 2022 Opportunities y Sandpiper adquirieron la posesión total de dichos bonos por lo que la jurisdicción de los bonos serían las Islas Caimán, según relata el documento de la defensa mexicana.

Pero Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management han defendido que el origen real de la inversión de los 400 millones de dólares es de procedencia estadounidense, por lo que invocaron el artículo 1105 del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que estipulaba el trato equitativo “de las inversiones de inversionistas de otra partes que no forman parte del tratado”.

La defensa mexicana reconoció que a pesar de que el TLCAN dejó de funcionar el 1 de julio de 2020 para dar paso al T-MEC, el artículo citado por los fondos tiene efecto para aquellas inversiones que llegaron a México previo al cambio del Tratado. Pero los bonos de 400 millones de dólares al haber sido adquiridos por terceros durante el nuevo acuerdo comercial “México no estaba sujeto a las obligaciones establecidas en el artículo 1105 del antes TLCAN. Por lo anterior, la reclamación debe de ser desestimada”.

La defensa mexicana recalcó que las argumentaciones que han mostrado hasta ahora de los fondos de inversión para reclamar una denegación de justicia carecen de fundamentos. Expertos consultados anteriormente por Expansión dijeron que para los demandantes sería complicado demostrar el descuido de una inversión extrajera en un país. Ahora el tribunal arbitral deberá analizar el documento de la defensa mexicana para determinar si se desecha el caso o se mantiene su desarrollo.