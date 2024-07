México, al formar parte del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, a través del T-MEC, con la eliminación del IFT incurriría en una falta a los artículos 17 y 18 del Tratado Comercial que establecen la operación de un ente regulador para emitir resoluciones sin presiones políticas.

El IFT desde el 2014 hasta ahora se ha desempeñado como el rector de las telecomunicaciones y la radiodifusión mediante la emisión de medidas regulatorias para empresas que considera que ostentan una concentración en mercados relevantes como la telefonía móvil y fija, así como en televisión de paga. Además de ser el encargado de otorgar concesiones para radio, tv y telefonía y desarrollar las licitaciones del espectro radioeléctrico la columna vertebral de las redes de conectividad.

Sheinbaum Pardo busca concretar el pendiente del presidente López Obrador para mantener la política de austeridad republicana. Incluso dentro de su plan de acción, denominado 100 pasos para la Transformación, establece una estrategia para extinguir a dichos entes. El plan contempla llevar las funciones de los reguladores a otras Secretarías.

“Las facultades y los trabajadores del IFT se mudarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La figura de comisionados dejaría de existir y solo formarían parte de la Secretaría. Pasar al personal del Instituto garantizaría el lado técnico que se pide en el Tratado”, explicó la fuente.

Eliminar a entidades como el IFT permitiría al Estado un ahorro de 100,000 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del presidente en su conferencia matutina del pasado 11 de julio. “Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa”, expresó el mandatario.

“El nuevo gobierno analiza todas las opciones. Definitivamente busca eliminar a los entes autónomos. En el caso particular del IFT por no querer ganar menos que el presidente, asistir a eventos internacionales con dinero del erario público y por no ser imparciales en sus atribuciones regulatorias”, aseguró la fuente a este medio.

En lo que va del sexenio de López Obrador, el IFT ha enfrentado reducciones presupuestarias: de 2018 a 2024, pasó de 1.9 millones de pesos a 1.6 millones de pesos, una reducción de 15.7, según datos de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y 2023 (PPEF). Sumado a una reducción en el número de comisionados, operando con solo cuatro de los siete requeridos para su Pleno. Esto llevó al regulador a modificar su estatuto orgánico para evitar limitaciones en decisiones sobre competencia y regulaciones.

¿Qué dice el IFT?

El IFT por su parte busca opciones para evitar su extinción. El regulador envió una misiva al equipo de campaña de la presidenta electa para entablar una reunión con la finalidad de evidenciar la relevancia de su autonomía en un momento en donde los nuevos modelos de negocio de las compañías digitales y el nearshoring requieren de un ente especializado.

El Instituto informó a Expansión que aún no ha recibido respuesta por parte del equipo de Sheinbaum Pardo.

Entes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han sostenido la importancia de mantener a un ente como el IFT para continuar la regulación de las industrias que permiten fomentar la inversión.

“Se recomienda que los órganos sectoriales sean autónomos para preservar la confianza pública y mantener la neutralidad competitiva”, aseguró Alexa González, jefa de la unidad de infraestructuras y servicios de comunicación de la OCDE en el marco de la presentación del libro “10 años de la política regulatoria y competencia en las telecomunicaciones y radiodifusión con beneficio social”, realizado el pasado 11 de julio.

Pese a las voces de organizaciones internacionales, el plan de gobierno de transición podría materializarse con la ventaja que logró Morena en el Congreso, tas las elecciones del pasado 2 de junio. En septiembre se reanudarían el análisis del llamado Plan C, un paquete de 20 reformas que contempla la desaparición de los entes autónomos.