¿Puedo desactivar Meta AI de mis redes sociales? Esto es lo que sabemos

¿Qué es Meta AI?

Se trata del asistente con Inteligencia Artificial de Meta. Principalmente está enfocado en la generación de imágenes, pero también se puede usar el modelo de lenguaje de gran escala Llama 405B (el más avanzado dentro de Meta AI) para resolver preguntas complejas como de matemáticas.

¿Cómo interactuar con Meta AI?

Solo es necesario entrar a alguna de las redes sociales antes mencionadas y abrir un chat con Meta AI. Una vez dentro escribir “imagíname” y luego podrán añadir una indicación, por ejemplo: “imagíname bailando en la luna”. A partir de ahí podrán compartir imágenes.

También pueden adicionar indicaciones para modificar la imagen obtenida, como “agrega estrellas” o “cambia el árbol por una silla”.

En el caso de la interacción en WhatsApp, también puedes pedir recetas de comida, consejos de vestimenta o solicitar un plan de negocios, entre otras cosas.

¿Es posible desactivar Meta AI?

Expansión consultó a Meta para dar respuesta a esta pregunta, la compañía señaló que no es posible quitar la función; sin embargo, aclaró que si el usuario no la pone en funcionamiento, ésta no tendrá acceso a su información ni interrumpirá su experiencia.

Al no existir una función para desactivar Meta AI, la alternativa es no acceder a ella ni aceptar los términos y condiciones de su uso. Eso sí, seguirás viendo el logo del círculo azul.