Muere Susan Wojcicki, ex CEO de YouTube

"Con profunda tristeza comparto la noticia del fallecimiento de Susan Wojcicki. Mi amada esposa durante 26 años y madre de nuestros cinco hijos nos ha dejado hoy tras dos años de vida con un cáncer de pulmón de células no pequeñas", escribió Dennis Troper en un post de Facebook.

La noticia posteriormente fue compartida por el actual CEO de Alphabet, Sundar Pichai, quien señaló que tras la sorpresiva noticia, él y la empresa lamentaban la muerte de Wojcicki.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024