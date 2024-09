El IFT genera ingresos millonarios para el gobierno de AMLO por uso de espectro

El dinero recaudado por el Instituto de manera acumulada, a junio de este año, obedece a 17, 332 millones de pesos por el pago y uso de bandas de espectro radioeléctrico, uno de los insumos más relevantes para las empresas del sector de telecomunicaciones y uno de los recursos más caros para los operadores.

El IFT como regulador de las telecomunicaciones tiene la facultad de desarrollar licitaciones de frecuencias para servicios de internet, telefonía, televisión y radio con la finalidad de crear nuevas alternativas de comunicación y para incorporar a nuevos actores en el sector.

Hasta ahora la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados no desarrollado una nueva política de tasación del espectro, a pesar de los reclamos de la industria y del propio Instituto por el alto costo que representan las bandas de frecuencia para las compañías en comparación con otras naciones latinoamericanas.

Pero con la amenaza de desaparecer al regulador, con la aprobación, en lo general, del dictamen para extinguir a los entes autónomos, las licitaciones como la recaudación para las arcas del gobierno podría peligrar, pues el gobierno ahora sería el encargado de crear las licitaciones de bandas.

Las compañías de telecomunicaciones como AT&T han expresado que en tanto no se bajen los precios del espectro la empresa no adquirirá más espectro, lo cual no sólo representaría una menor captación de dinero para Hacienda, sino también un retraso para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones 5G para hacer realidad la automatización de procesos de industrias como la minera y portuaria, así como generar nuevos modelos de negocios.