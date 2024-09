Caso FTX: el rol Caroline Ellison en el fraude y por el que pasará 2 años presa

FTX recuperarán activos por pérdidas tras quiebra

En mayo pasado, FTX anunció que los clientes de la fallida plataforma de criptomonedas FTX recuperarán los activos que perdieron cuando la compañía colapsó en 2022.

El plan "contempla la distribución centralizada a clientes y otros acreedores de todo el mundo de prácticamente todos los activos asociados con FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022", según un comunicado publicado por FTX Trading LTD. Las devoluciones totales a los clientes oscilarán entre 14,500 y 16,300 millones de dólares.

La doble sentencia de Ellison

A pesar de que Caroline fue la única cómplice que no tenía acciones en Alameda o en FTX y que el gobierno no encontrara evidencia de que “disfrutara de la riqueza generada por el fraude”, según los fiscales, la sentencia de dos años de prisión no fue la única.

También ha sufrido el impacto mediático del caso, pues sus diarios se han publicado en el New York Times, su psiquiatra le dio una entrevista al escritor Michael Lewis, además de que ha sido atacada con mensajes misóginos por parte de la comunidad cripto a la que una vez perteneció.