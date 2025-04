WhatsApp al estilo de las redes sociales

La integración de música a los estados no es la única acción que WhatsApp ha tomado de sus compañeras de casa. En octubre de 2024, la app de mensajería dio a conocer que adoptaría los "me gusta" en sus estados y adicionó un ícono de corazón verde para ello. Al igual que en las otras redes sociales, son privados y no se contabilizan, es decir, solo la persona en cuyo estado se agregue el like podrá verlo en su lista de espectadores (salvo que tenga deshabilitada la función de lectura, la cual bloquea también la posibilidad de consultar quién vio tu estado).

La plataforma de mensajería también añadiói las menciones privadas en esta sección que funciona arrobando a alguien de la lista de contactos. Las personas mencionadas en un estado reciben una notificación por privado y pueden compartir en su propia cuenta el contenido en el que los hayan señalado.

¿Y qué dice más 'Instagram' que los filtros? Pues ese mismo año, WhatsApp también los agregó a sus funciones de cámara, primero para videollamadas y luego para fotografías o videos que se envíen a través de los chats.

Además, en enero de este año dio a conocer que había implementado el doble toque en un mensaje para reaccionar a éste, igual que cuando se le da like a una publicación en Instagram.

En cada adición, WhatsApp señaló que su objetivo es hacer la navegabilidad de sus usuarios más sencilla.

¿Cómo agregar música a mis estados de WhatsApp?

Cuando crees un estado, ahora verás el ícono de una nota musical en la parte superior de la pantalla. Tócalo y accede una biblioteca de canciones para elegir que, de acuerdo con WhatsApp, incluyen las canciones más populares del momento.

De la misma forma que lo harías en Instagram, selecciona la parte exacta de la canción que quieres aplicar en tu estado. Puedes añadir hasta 15 segundos para una foto y máximo 60 segundos para un video.