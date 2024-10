Nintendo lanza Alarmo: un reloj despertador que detecta el movimiento

¿Cómo funciona Alarmo, el nuevo reloj de Nintendo?

Alarmo es un reloj despertador que usa un sensor de movimiento. La pantalla, que debe dar vista hacia la persona, detecta los movimientos y reproduce sonidos, música y efectos en cuanto te despiertas. Cuando te hayas levantado, la alarma de detendrá sin necesidad de pulsar un apagador.

Por el contrario, en caso de no levantarse, Alarmo intensifica sus alarmas, que puede elegir entre las 35 disponibles de 5 juegos de Nintendo:

Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wilde

Splatoon 3

Pikmin 4

Ring Fit Adventure

La pantalla también será personalizada de acuerdo al videojuego elegido. El despertador tiene la opción de vincular la cuenta de Nintendo para descargar nuevas alarmas inspiradas en juegos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons por medio de actualizaciones gratuitas, a medida que estén disponibles.

¡Despiértate en compañía de todo un mundo de juegos con Nintendo Sound Clock: #Alarmo , un despertador interactivo que detecta tus movimientos mientras te levantas! pic.twitter.com/3AIca3IoyC — Nintendo España (@NintendoES) October 9, 2024

Personaliza tu Alarmo

El reloj detecta tu movimiento y actividad de sueño, y lo resume en una estadística en el que se puede consultar cuánto tiempo pasas en cama, cuánto te has movido y cuánto tardas en levantarte.

Además, cuenta con otras funciones que pueden ayudar:

Sonidos plácidos: sirven para relajar cuando te hayas acostado.

Modo energético: intensifica gradualmente la alarma mientras más tardes en levantarte

Modo suave: para disfrutar de una experiencia más consistente para despertar

Modo botón: para utilizar el despertador de manera tradicional, en el que debe desactivarse la alarma al tocar el botón

Señal horaria: Animaciones de personajes de Nintendo para marcar el cambio de hora.

¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible?

Alarmo tiene un precio oficial de 99 dólares e iniciará su venta exclusiva temporal para suscriptores de Nintendo Switch Online hasta mediados de enero de 2025.

Por el momento, la página oficial de México no lo ha añadido en sus anuncios, está disponible en los canales oficiales de otros países de Europa como España.