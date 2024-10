¿Por qué mi recarga telefónica no dura y los datos se acaban rápido?

En el estudio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalla que la reducción en los días de vigencia se focaliza en las recargas de 30, 50, 100, 150 y 500 pesos. En 2016, un abono de 50 pesos duraba 11 días y en 2023 solo ocho, lo que significa una disminución del 27%.

En el caso de la recarga de 100 pesos pasó de 23 a 20 días de duración, una baja de 13%; mientras que la de 150 pesos de 29 a 27 días, un descenso de 6.8%, y la de 500 pesos pasó de 50 a 30 días, lo que representa una disminución del 40%.

En 2023, solo se observó que las recargas de 30 pesos incrementaron los días de vigencia, al pasar de seis a ocho días de duración. Además aumentó la bolsa de datos hasta 4,406%.

Los datos se acaban rápido

La disminución de vigencia de las recargas se ha resentido. Los usuarios del esquema de prepago no están satisfechos con la duración del tiempo aire de sus recargas, al asegurar que incluso sin usar plataformas de video o música, los megas se agotan días previos al término de la vigencia que estipulan las empresas, de acuerdo con un sondeo realizado por Expansión.

Cynthia Rendón, usuaria de Telcel, dijo que abona 100 pesos a su línea telefónica con la expectativa de que le dure al menos 20 días. “Aunque no veo videos y tampoco navego en internet y solo uso el saldo para mandar mensajes y llamar, no obtengo los megas que prometen y el tiempo que debe durar una recarga”, explica la usuaria.

Mextli Juárez, también usuaria de Telcel, realiza recargas de 30 y hasta 100 pesos, pero en ambos montos ha notado que no duran los días que promete la compañía. “Sé que las recargas de 30 pesos son mínimas, pero me ha pasado que no duran ni un día completo. Y las de 100 pesos solo llegan a durar 15 días y con una señal intermitente”, dice.

Lorena Muñoz es otra consumidora de prepago de Telefónica, quien asegura recarga 50 pesos de manera asidua, pero en los últimos meses ha detectado que esta tarifa de prepago antes duraba hasta sietes días y ahora solo cinco, a pesar de que ha mantenido su ritmo de consumo de datos y descargas.

Entre todos los usuarios consultados, aquellos que están con AT&T son los que reportan más duración de los megas. Paola Álvarez dijo que las recargas que ha realizado con la empresa de origen estadounidense “han durado lo que estipulan y esto lo puedo constatar porque los usuarios de AT&T podemos monitorear desde la aplicación de la empresa el consumo de datos y su vigencia”, aseguró.

¿Qué dice la industria?

El IFT explicó a Expansión que los días de vigencia vienen determinados por los propios usuarios debido que las compañías cuentan con libertad tarifaria, es decir, establecer libremente sus tarifas de precios y días para acceder a megas.

AT&T y Telefónica aseguraron a Expansión que los datos de recargas duran lo que estipula la vigencia. “Si un usuario tiene 100 pesos en su paquete tendrá una vigencia de 14 días, esto significa que tiene 14 días para consumir el servicio que proporciona la recarga”.

Sin embargo, AT&T detalló que si el usuario no consume la totalidad de sus datos, éstos podrán acumularse, siempre y cuando recargue en el periodo de renovación de la recarga, esto es dos días antes de que termine la vigencia de la recarga. Mientras que Telefónica puntualizó que los datos de navegación que no se utilizaron se sumarán al nuevo abono que realice el usuario. Telcel no emitió comentarios al respecto.

El artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fracción XVI estipula que “los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, será abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

Para Jesús Romo la disminución de plazos de recargas estaría asociada a una estrategia de las compañías de telefonía para evitar canibalizar los planes de pospago, puesto que hay abonos que entregan una canasta de datos similar a una renta de telefonía. A esto, dice, también se ha sumado la competencia que generan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado de telefonía, obligando a las grandes telefónicas a incrementar la capacidad de datos en las recargas, pero para equilibrar el modelo de más megas por un precio módico, se disminuyen los días de vigencia.

“Ahora hay una gran variedad de recargas e incluso especializadas para redes sociales, entonces los operadores de alguna forma deben encontrar una manera compensar esto con el negocio”, dijo

¿Qué pasa con los planes de renta?

Las empresas de telecomunicaciones en los últimos siete años han incrementado los megas a los planes de renta debido a que es lo que más demandan los usuarios para acceder a este tipo de segmento.

Sin embargo, algunos suscriptores que cuentan con planes de pospago coincidieron en que sus megas duran lo que estipula su contrato, aunque otros explicaron que, a pesar de no utilizar tantos datos, porque la mayor parte del tiempo se conectan al WiFi de su casa u oficina, han detectado que sus megas no duran los 30 días que estipula el contrato.

Eduardo Suárez, cliente de Telcel, aseguró que los datos de su plan de telefonía duran todo el mes e incluso en varias ocasiones no se termina sus megas. “No tengo claridad si los datos que no utilizo durante el mes sean acumulables, pero no he tenido problemas con que se me terminen los megas antes del mes”, dijo.

AT&T y Telefónica aseguraron a este medio que en los planes de pospago los datos que no se consumen durante el mes no son abonables debido a que cada 30 días se asigna el paquete de beneficios que corresponde al plan contratado.

Pero la historia es diferente para Héctor López, otro usuario de Telcel, e Iván González, suscriptor de AT&T, quienes aseguran que sus datos no duran todo el mes. "Los megas me duran menos y empiezo a tener problemas de descarga de datos una semana antes o un poco más de que se termine el mes, a pesar de que hace unos meses he comenzado a disminuir mi consumo de videos o redes sociales para ver si así me alcanzan al mes, pero el resultado es el mismo”, dice González.

A ellos se han sumado varios clientes de Telcel, quienes en los últimos días han reportado a través de redes sociales que sus datos móviles no llegan al mes, pese a que evitan consumir redes sociales o videos, cuyos contenidos son los que más megas requieren para ser reproducidos.

Expansión solicitó comentarios a Telcel sobre el tema, pero no emitió postura. Sin embargo, este medio revisó en la página oficial de la compañía la política de uso y consumo de redes sociales, pero la información no específica el consumo de datos que implica este tipo de páginas para que los usuarios tengan un parámetro que les permita determinar si su gasto de megas corresponde a su navegación.

Para Romo, un factor que podría explicar que los usuarios de pospago experimenten el término temprano de sus megas es que dejan aplicaciones en segundo plano, lo cual termina absorbiendo datos sin que ellos se den cuenta. Sumado a que la mayoría de las redes sociales en su totalidad corresponden a imágenes y video y estos contenidos son los que suelen consumir mayores bolas de datos.