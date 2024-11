El alza de precios en planes de telefonía seguirá y no habrá IFT que te defienda

Karen Gómez es una usuaria de Telcel que ha denunciado en sus redes sociales que su plan de telefonía móvil tiene un costo mensual de 500 pesos, pero en los últimos tres meses ha tenido que pagar 3,500 pesos, sin que la empresa le ofrezca mayores detalles de los aumentos de precio.

“Antes te notificaban que estabas por terminar tus datos, pero ya no lo hacen. He acudido a Centros de Atención al Cliente pero no sirve de nada, y en su lugar te ofrecen nuevos planes. He tenido que pagar los aumentos de precio. Ahora considero cambiarme de compañía”, dice la usuaria.

El caso de Karen Gómez no es aislado. Diversos consumidores han publicado situaciones similares con la misma compañía e incluso con operadores como AT&T, quienes también reportan un término anticipado de sus megas en la modalidad de recarga.

Telcel aseguró a Expansión que no ha modificado las políticas de los planes que tiene en venta. Mientras que AT&T no estuvo disponible para emitir comentarios hasta la publicación del texto.

Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado para la consultora The Ciu, explicó que los aumentos en los recibos de planes de telefonía pueden estar asociados a los términos y condiciones de los contratos con los operadores. Las empresas desde la pandemia impulsaron paquetes mensuales de datos ilimitados con la finalidad de robustecer su base de suscriptores, pero al ser el principal activo, las compañías en un principio decidieron no poner un límite a los GB para todas las redes sociales para retener a sus clientes, aunque en el contrato se estipulara este beneficio para ciertas plataformas.

Pero ahora los operadores han comenzado a validar las letras pequeñas de los contratos, significando que sólo ciertas redes sociales tendrán el uso de datos ilimitados.

“Los operadores tienen sus términos y condiciones y siempre han existido, pero antes no las hacían valer y ahora sí. Esto no tiene nada de malo (en términos de prácticas) porque el usuario ya había firmado un contrato que estipula esas reglas. Ahora se deberá revisar qué plataformas son las que tienen el estatus de ilimitado”, aseguró el especialista.

La validación de los términos y condiciones obedece a que los operadores han comenzado a lidiar con una saturación de sus redes debido al tema de datos ilimitados y el poner un techo a la descarga de megas o cobrar un extra, ayudará a descongestionar el tráfico de su infraestructura. Pero también esta nueva política permitirá generar mayores ingresos a las empresas que lidian con la rentabilidad del negocio de conectividad.

Incertidumbre en el sector

Los cambios que se suscitan en los planes de telefonía pueden agravarse con la eliminación del regulador de telecomunicaciones, que era el encargado de velar que las empresas de conectividad respeten las regulaciones que rigen al sector y que eviten prácticas en detrimento de los consumidores como son las políticas de contratos.

Analistas consultados coincidieron en que la desaparición del IFT genera incertidumbre entre los usuarios, al no contar con una claridad de lo que pasará con la vigilancia que tenían los operadores para procurar calidad y aumentos de precios, esto pese que aún se cuente con plataformas como Profeco.

Y hasta ahora ha faltado un seguimiento de los contratos de los servicios de conectividad para determinar de manera efectiva de dónde proviene el problema e incluso las fallas de los servicios, dice Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione.

“Pese a que se ha aprobado la desaparición del IFT, aún falta un proceso para emitir leyes secundarias y oficializar su extinción, por lo que es un periodo suficiente para que siga atendiendo al usuario y regulando a los operadores en la prestación de los servicios para no dejar a los usuarios desprotegidos”, dijo Moreno Loza.