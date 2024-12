Max iniciará ofensiva contra compartir contraseñas

Según declaraciones del ejecutivo, es un “arte y ciencia” descubrir qué usuarios comparten sus cuentas o si estas son utilizadas en una casa de vacaciones o durante un viaje de negocios. Es por ello que el 2025 será un año de aprendizaje en este sentido.

“A medida que obtengamos los datos, comenzaremos a determinar, con algunas señales explícitas e implícitas, qué tan buenos somos en la detección y, a medida que avances en 2025, veremos que los filtros se vuelvan cada vez más estrictos”, explicó.

Un motor de crecimiento

El ejecutivo fue claro al decir que este tipo de medidas serán un “motor de crecimiento significativo” para la empresa a partir de la segunda mitad del 2025 y a lo largo de todo el 2026.

Cabe mencionar que Max, desde su lanzamiento tras la fusión entre Discovery y Warner Bros. Discovery, estudiaba la posibilidad de evitar las cuentas compartidas debido a que se ha convertido en un común denominador en la industria para incrementar su base de usuarios y mejorar la perspectiva de ventas.

El caso de Netflix ha sido una lección importante para toda la industria del streaming, pues demostró que si bien la medida puede ser anticonsumidor, los niveles de suscriptores nuevos sigue creciendo a pesar de los nuevos costos que deben asumir.

Según los datos de Netflix, ya se ha comenzado a capitalizar la prohibición de las cuentas. Sólo en el tercer trimestre de este año agregó 5.1 millones de nuevos suscriptores, más que los 4.5 millones proyectados, lo que elevó el total de suscriptores pagos a 282.7 millones.

Uno de los principales retos de las plataformas de streaming es lograr que los usuarios incrementen su ingreso promedio (ARPU, por sus siglas en inglés), y la forma en que consideran que puede crecer ese gasto es evitando compartir las cuentas.

Por otra parte, Perrette también dio actualizaciones sobre el contenido de la plataforma y confirmó que las temporadas de algunas esperadas series como The White Lotus y The Last of Us se estrenarán en febrero y en primavera del próximo año, respectivamente.