CFE Telecom y Altán ponen en riesgo los empleos de 330 comunidades

Pero esta situación puede agravarse con la adquisición de activos de Altán. La CFE se ha hecho del 49% de las acciones de la Red Compartida, así como del 24% de los derechos corporativos, dándole la posibilidad de nombrar a dos miembros del Consejo de Administración de la empresa, encargada de la Red Compartida. Esto significa que la estatal podrá tener influencia directa en la toma de decisiones operativas y del modelo de negocio de la compañía.

Para Rocío Villanueva Cordero, presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), el nuevo movimiento de la CFE daría lugar a un monopolio con su subsidiaria CFE Telecomunicaciones, ya que la empresa contaría con toda la capacidad de red a un precio preferencial y rompería el candado de su concesión para llevar conectividad en sitios remotos.

“La unión de CFE y Altán abre la puerta a que CFE TEIT comercialice a nivel nacional y regale el servicio en zonas remotas. Esto nos puede generar una mayor baja de usuarios y a ese ritmo parece una crónica de muerte enunciada, porque indudablemente costará trabajo competir contra un servicio regalado y es una mala noticia para que entren nuevos jugadores o que se invierta más”, lamentó Villanueva.

La posición de ‘ventaja’ que asoma la CFE TEIT y Altán pone en riesgo las fuentes de trabajo que han generado pequeños operadores en zonas remotas. La Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico (WispMx), que forma parte de la Alianza por la Conectividad, calcula que su sociedad - que agrupa a 244 socios- genera plazas de trabajo en 330 poblaciones en el país, además de impulsar una economía de escala.

En los sitios en donde habilitan servicios de internet o telefonía por lo general son operados por familias quienes a partir de la conectividad impulsan otros negocios como pueden ser de comida, tienditas, entre otros. Sumado a que ellos son quienes aprenden a dar mantenimiento a sus redes, sin la necesidad de esperar a que un privado llegue.

“El gobierno federal no está contemplando esta parte a la hora de entregar un servicio gratuito. Solo llega te entrega el servicio gratuito pero no te garantiza que no se vaya a caer o que te va a servir para lo que necesitas e incluso no te enseña a utilizarlo”, aseguró Luis Serna coordinador de WispMx.

Expansión sólicitó comentarios a la CFE como a CFE Telecomunicaciones sobre el tema pero no emitió postura hasta la publicación del texto.

El proyecto de conectividad de la estatal ha comenzado a romper proyectos autogestivos, es decir, que son gestionados por asociaciones civiles que van a las comunidades y les enseñan a los pobladores, desde instalar y operar antenas, torres y radiobases, hasta cómo dar mantenimiento a la infraestructura y comercializar los servicios entre los pobladores. Los recursos para montar las redes en las localidades provienen de las mismas comunidades, sumado a los financiamientos que les entregan algunas organizaciones.

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), por ejemplo de esto. Este operador es una asociación civil que desde 2016 se ha encargado de ayudar a las comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero, a autogestionar su infraestructura de telecomunicaciones. También diseñan talleres para que las personas comprendan la importancia de la conectividad.

Pero desde hace dos años, las 19 comunidades que conformaban el proyecto, cuatro optaron por migrar a otras redes como los OMV. Las cuatro comunidades que decidieron mudarse con otros proveedores de servicios móviles son las que contaban con mayor población (3,000 pobladores), mientras que las otras localidades tienen en promedio hasta 200 habitantes.

Una fuente dijo en su momento a Expansión que CFE Telecomunicaciones fue unos de los factores por los que las comunidades decidieron salir de proyecto. “La gente sabe que es un plan respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar la brecha digital, y la gente lo adquiere”; dijo la fuente.

Esto cambios implican quebrantos en las dinámicas comunales. Por ello, la Alianza por la Conectividad ha solicitado un trabajo conjunto con las nuevas autoridades regulatorias de telecomunicaciones para evitar que se pierdan proyectos de conectividad que no sólo habilitan telefonía e internet, sino economías de escalas y comunidad.