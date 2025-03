La IA amenaza el 28% de los ingresos de actores de doblaje y traductores

Según este reporte, los estudios productores se valen de programas como Deepdub, Respeecher y MurfAI que permiten la automatización de la traducción de voz, la sincronización de subtítulos y la generación de doblaje de voz. Genario, otro software, automatiza y facilita tareas relacionadas con la escritura de guiones, incluyendo análisis de escenarios, investigación y reescritura. Aunque por ahora esta tecnología no está pulida, en especial para temas que implican emociones humanas, en tres años el escenario será otro.

Para 2028 se estima que la adopción de la IA generativa será muy alta, con doblajes y subtitulados automatizados de mayor calidad y, por ende, su uso será una práctica estándar en la industria, en particular para las plataformas de streaming y los distribuidores de contenido global, indica el estudio de la CISAC.

“Producir una obra audiovisual de alta calidad de principio a fin, especialmente una película de dos horas, por ahora es inalcanzable, pero ya es factible producir un cortometraje de animación”, dijo una institución audiovisual entrevistada para el reporte.

China dio el primer paso para mostrar que la IA generativa impulsa productos casi equiparables a los que desarrollan los humanos. El ejemplo es "Qianqiu Shisong", una serie animada de relatos y poemas tradicionales chinos generada completamente con IA por China Media Group, una empresa de medios de comunicación estatal que se encarga de la radiodifusión y la televisión.

A estos proyectos se suman las apuestas de las grandes plataformas de streaming como Amazon Prime y ViX para subtitular producciones con IA.

Creativos mexicanos buscan protección

Paulina Grande Flores, CEO de Grande Studios México, dijo que el avance de la tecnología llevó a la industria nacional a buscar opciones para proteger su trabajo. Algunas son colocar cláusulas o sellos a los contratos para evitar que las voces de los actores sean utilizadas para entrenar a las IA comerciales.

“Esto lo hemos logrado con un actor, sin revelar el nombre, para evitar afectaciones futuras”, precisó Flores.

La directiva asegura que los grandes estudios aún no se atreven a presentar proyectos completos de IA generativa, porque es una tecnología con una percepción negativa para las audiencias. Ante esto, su estudio se unió a la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (ANPROD) para que los actores que forman parte de su plantilla solo trabajen con empresas audiovisuales que respeten el uso de sus voces en contratos.

“Los actores de doblaje están preocupados por proteger su trabajo y nosotros estamos buscando trabajar con estudios éticos que solo usarán sus voces para lo que señala el contrato. Algunos actores nos han contado que su voz es utilizada para otras cosas que no venían en el convenio laboral”, aseguró la directiva.

En México se produce el 70% del material audiovisual en español consumido a escala global, según datos del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID), aunque esta actividad enfrenta otros retos.

Los actores están inmersos en una vorágine de proyectos que exigen entregas en plazos cada vez más ajustados o precariedad salarial, sin aumentos desde hace 15 años, por lo que necesitan interpretar el mayor número posible de personajes para completar su salario, reveló el actor Humberto Vélez, quien da voz a Homero Simpson en una entrevista publicada en abril de 2024 en la revista Expansión.

Claudia Benassini, especialista en temas de televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, coincidió en que la IA representa un riesgo para los profesionales del sector audiovisual, aunque también puede ser contraproducente por las carencias que tiene frente al factor humano.

“La IA no va a pensar por las personas. Es un asistente que puede ayudar a pulir ideas, no producirlas y si la industria piensa que le puede ayudar a crear nuevas historias no lo hará, se necesita del factor humano para entender qué tipos de productos requiere la sociedad y que quieren ser vistos”, advirtió la especialista.