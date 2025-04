México enfrenta retos en competencia y no atrae inversión en telecomunicaciones

Esta visión la plasmaron especialistas de la industria. Carlos Hernández, ICT director de análisis de la consultora The Ciu, explicó que la relación entre Altán Redes y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó que los inversionistas de diferentes empresas de las telecomunicaciones dejaran de inyectar capital a la empresa encargada de la Red Compartida que tiene como objetivo habilitar conectividad en sitios remotos.

Por ejemplo, en el documento de resolución del IFT para avalar la unión de activos de la CFE con Altán, se detalla que empresas como Megacable dejó de invertir en la Red Compartida. La empresa de Guadalajara participaba en el capital de Altán Redes mediante una serie especial de acciones sin derecho a voto ni influencia en la administración y cuenta con una participación del 4.01%.

“(Altán que opera) la Red Compartida es uno de los grandes esfuerzos para conectar al país, pero ha tenido una serie de cambios (…) y esto no da certidumbre al inversionista que antes estaba seguro de invertir en la Red Compartida. Este es un caso de cómo México no está siendo un lugar para la inversión”, advirtió el especialista de la consultora The Ciu, en su participación del foro Conecta Latam 2025, al cual no acudió el regulador que está en vías de extinción, ni el nuevo ente que adquririá las facultades del IFT.

La cercanía del gobierno a través de la CFE con Altán provocó que el negocio de pequeños operadores, empresas independientes que proveen conectividad en zonas remotas, reporten mermas en su negocio debido a la venta de servicios, ‘casi regalados’ por la CFE, dejando poco margen para replicar este tipo de tarifas.

La posición de ventaja que asoma la CFE y Altán pone en riesgo las fuentes de trabajo que generan los pequeños operadores en zonas remotas. La Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico (WispMx), que forma parte de la Alianza por la Conectividad, calcula que su sociedad - que agrupa a 244 socios- genera plazas de trabajo en 330 poblaciones en el país, además de impulsar una economía de escala.

En los sitios en donde habilitan servicios de internet o telefonía por lo general son operados por familias quienes a partir de la conectividad impulsan otros negocios como pueden ser de comida, tienditas, entre otros. Sumado a que ellos son quienes aprenden a dar mantenimiento a sus redes, sin la necesidad de esperar a que un privado llegue.

Además la cercanía de la CFE con Altán generó en los últimos tres años asimetrías entre jugadores de la industria, ya que la empresa de la Red Compartida dejó de pagar el uso y explotación del espectro de la banda de 700 MHz, mientras que operadores como Telcel y AT&T destinan a este insumo entre el 22% y 30% de sus ingresos anuales.

Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, en su conferencia de febrero de este año, dijo que si el gobierno regala espectro a Altán Redes entonces deberá entregarlo de manera gratuita a todos los operadores de telecomunicaciones como Telcel y AT&T. Además pidió que Altán sólo habilite servicios en zonas remotas y no en las grandes ciudades.

La regulación

La fotografía que muestra el sector de las telecomunicaciones, impulsa la necesidad de robustecer a los reguladores quienes son los responsables de imponer las reglas de la industria. Jesús Romo, analista de la consultora Global Data, dijo que México se encuentra en un momento de transición de nuevos entes regulatorios, lo que abre la oportunidad para que puedan volverse más robustos para que hagan frente a los retos que enfrenta la industria.

“Creo que uno de los retos es preguntarnos si queremos operadores que sean resilientes, robustos o que tengan la capacidad de invertir y el reto de las agencias de regulación económica deben enfocarse en dar un entorno de certidumbre para que las empresas puedan dar mayor capacidad de red”, dijo Romo.