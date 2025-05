Empresa detrás de Pegasus tendrá que pagar a usuarios de WhatsApp que espió

“El veredicto de hoy en el caso de WhatsApp representa un avance importante para la privacidad y la seguridad, ya que representa la primera victoria contra el desarrollo y el uso de software espía ilegal que amenaza la seguridad y privacidad de todos”, señaló Meta.

La decisión del jurado obliga a NSO a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Este juicio también reveló que WhatsApp no era el único objetivo de NSO.

“Pegasus ha utilizado muchos otros métodos de instalación de spyware para explotar las tecnologías de otras empresas y manipular los dispositivos de los usuarios para que descarguen código malicioso y comprometan sus teléfonos”, explicó la empresa.

NSO admitió que invierte decenas de millones de dólares al año en desarrollar métodos de instalación de malware, incluyendo mensajería instantánea, navegadores y sistemas operativos, y que su spyware es capaz de comprometer dispositivos iOS o Android hasta la fecha.

“Estas tecnologías maliciosas representan una amenaza para todo el ecosistema y será necesario que todos nos defendamos. El fallo de hoy demuestra a las empresas de software espía que sus acciones ilegales contra las tecnológicas estadounidenses no serán toleradas”, agregó Meta.

En 2023, una investigación de The New York Times reveló que México fue el cliente más antiguo de Pegasus, así como el usuario más prolífico del programa espía. La investigación periodística, basada en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos hackeados, describió que Pegasus no solo era capaz de extraer información, sino vigilar las actividades de personas en tiempo real.

Entre abril y mayo de 2019, autoridades mexicanas espiaron a 456 personas con el software Pegasus, de acuerdo con información de la organización Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El uso de esta herramienta espía se remonta al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues luego de que asumiera la presidencia en 2012, dos agencias gubernamentales lo adquirieron: la oficina general fiscal y el CISEN.

Documentos del litigio entre WhatsApp y la empresa NSO Group, a los que las organizaciones tuvieron acceso, revelan que en el periodo señalado -durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador- , 1,233 los teléfonos fueron interferidos por Pegasus.