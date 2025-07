¿Qué es una tarjeta eSIM y cómo solicitarla en Telcel y AT&T?

La telefonía móvil ya no es lo que era hace algunos años, así como los teléfonos celulares avanzan a pasos agigantados, también lo hacen la empresas telefónicas, tal es el caso del eSIM y los beneficios que ofrece a usuarios de Telcel y AT&T en México.

Si hace tiempo que no renuevas tu teléfono o no estás tan al día con el mundo de la tecnología, probablemente no te suene el término eSIM, no te preocupes aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre este servicio.