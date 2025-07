Pero eso no es todo, pues también habrá implicaciones para los usuarios de Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, etc.), quienes podrían enfrentar problemas de rendimiento y seguridad si no actualizan a Windows 11. ¿Qué significa esto para tu computadora?

¿Qué pasará con tus aplicaciones?

Aunque las aplicaciones de Microsoft 365 como Word o Excel seguirán ejecutándose en dispositivos con Windows 10 después del fin del soporte, Microsoft advierte que podrían presentarse fallas de rendimiento y confiabilidad, ya que se estarían utilizando en un sistema operativo sin mantenimiento activo.

La empresa anunció en su sitio web que, para los usuarios empresariales, esto podría significar más riesgos en operaciones críticas.

Usar un sistema operativo no compatible puede causar problemas de rendimiento y confiabilidad al ejecutar Aplicaciones de Microsoft 365 Microsoft

Y aunque Microsoft mantendrá actualizaciones de seguridad para Microsoft 365 en Windows 10 hasta el 10 de octubre de 2028, ya no se entregarán nuevas funciones a partir de la versión 2608 de la suite.

Fin del soporte y las actualizaciones

Después del fin del soporte al sistema operativo, que se materializa el 14 de octubre de 2025, los usuarios recibirán actualizaciones de funciones de Microsoft 365 Apps en Windows 10 hasta:

Agosto de 2026: Para los usuarios del canal actual (uso individual y familiar)

13 de octubre de 2026: Para el canal Empresarial Mensual

12 de enero de 2027: Para el canal Empresarial Semestral

Después de esas fechas, solo se enviarán parches de seguridad, sin nuevas características. Y cabe resaltar que si bien seguirán funcionando, podrían presentar errores, menor rendimiento y un soporte técnico limitado, como se explica a continuación.

El soporte técnico también se verá afectado

En su aviso, la empresa también indicó que si después de octubre de 2025 tienes un problema con Microsoft 365 en Windows 10, el soporte estará limitado.

Por ejemplo, si el problema no ocurre en Windows 11, te pedirán migrar a este sistema operativo, para darle solución. Y si no puedes actualizar, solo te apoyarán con pasos básicos de solución. Además, no se aceptarán solicitudes de corrección de errores o nuevas funciones.

Lo mejor será migrar a Windows 11

Microsoft recomienda migrar a Windows 11 antes del 14 de octubre de 2025 para mantener el funcionamiento completo y seguro de Microsoft 365.

Si no puedes hacerlo de inmediato, tendrás tres años extra de actualizaciones de seguridad para tus aplicaciones, pero cada vez con menos soporte y más limitaciones.

¿Cómo saber qué versión de Windows tienes?

Para saber qué versión de Windows tienes instalada puedes seguir estos pasos: