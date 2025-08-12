Ya se puede usar IA en los chats grupales de WhatsApp: cómo restringirla para proteger tu privacidad

Publicidad

Tecnología

WhatsApp activa IA en chats grupales: cómo proteger tu privacidad

La llegada de Meta AI a WhatsApp trae nuevas funciones inteligentes, pero también dudas sobre la privacidad.
mar 12 agosto 2025 02:00 PM
La incorporación de IA marca un cambio importante en la forma de interactuar dentro de la plataforma, acercando a WhatsApp a modelos de mensajería más integrados con asistentes virtuales.

La integración de Meta AI, la inteligencia artificial de la matriz de Zuckerberg, en WhatsApp es una realidad en los chats grupales. El asistente virtual desarrollado por la empresa matriz comenzó a llegar a usuarios de distintos países con funciones como generar respuestas, resumir mensajes no leídos o resolver dudas sin salir de la app.

El anuncio, sin embargo, vino acompañado de mensajes virales que advierten sobre supuestos riesgos, como que la IA “puede acceder a todos los chats, ver números de teléfono y recuperar información personal”.

La realidad es menos alarmante: WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni la compañía ni la IA pueden leer tus conversaciones privadas, salvo que tú se las envíes o la invoques directamente escribiendo @MetaAI. Esto aplica tanto para chats individuales como para grupos.

WhatsApp comenzó a integrar Meta AI como parte de su estrategia para añadir funciones inteligentes directamente en la aplicación. Esta IA puede responder preguntas, resumir mensajes no leídos, generar textos o imágenes y ofrecer información sin que el usuario tenga que salir del chat.

La incorporación marca un cambio importante en la forma de interactuar dentro de la plataforma, acercando a WhatsApp a modelos de mensajería más integrados con asistentes virtuales. Sin embargo, su llegada genera inquietud entre usuarios que temen por la privacidad de sus conversaciones, en especial ante mensajes virales que podrían traer confusión sobre qué puede o no hacer dentro de chats y grupos.

Si no quieres que en tus grupos o conversaciones privadas alguien etiquete a Meta AI, o prefieres limitar el uso que pueda hacer de los mensajes dentro de un chat, WhatsApp ofrece una configuración que te da más control: la Privacidad avanzada del chat. Esta herramienta no elimina la IA de la aplicación, pero sí restringe su intervención y el manejo de la información en ese espacio.

¿Qué es la “Privacidad avanzada del chat” y para qué sirve?

La Privacidad avanzada del chat es una función pensada para quienes prefieren que Meta AI no participe en un grupo o conversación. Al activarla:

  • Evitas que los mensajes se usen para interacciones con la IA.
  • Bloqueas la exportación del historial del chat.
  • Desactivas la descarga automática de fotos y videos en esa conversación.

No impide que alguien haga capturas de pantalla o grabe la conversación, pero sí limita que la IA procese el contenido del chat.

Cómo activar la Privacidad avanzada paso a paso

  1. Abre el chat o grupo en WhatsApp.
  2. Toca el nombre en la parte superior.
  3. Desplázate hasta la opción “Privacidad avanzada del chat”.
  4. Actívala.

En la mayoría de los casos, cualquier miembro del chat puede hacerlo, aunque algunos administradores pueden fijar la configuración para todos.

De acuerdo con Meta, su objetivo con la integración de herramientas como Meta AI es hacer más eficientes las conversaciones, pero su presencia no es obligatoria. Si no quieres que la IA participe, basta con no invocarla y, en el caso de grupos, activar la privacidad avanzada.

Con esta medida puedes seguir usando WhatsApp con las mismas garantías de privacidad que antes, pero con un mayor control sobre el uso de la IA.

