No eres tú, WhatsApp Web se cayó hoy; no puede conectarse ni enviar mensajes

¿En qué consisten las fallas de WhatsApp Web?

Según el sitio, 89% de los problemas están relacionados con el sitio web, 8% con la conexión al servidor y 4% con el envío de mensajes.

Las fallas se han registrado en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Mérida, Oaxaca y otros puntos. Sin embargo, algunos usuarios han podido usar la plataforma con normalidad.

Algunos reportan que el servicio funcionaba correctamente hasta que cerraron sesión; al intentar abrir de nuevo, no pudieron acceder.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, no ha dado información sobre la falla ni sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Usuarios de la plataforma reportan no poder acceder al servicio de WhatsApp Web. (Especial)

Fallas resueltas

Sin ofrecer mayores explicaciones, la compañía registró una disminución drástica en los reportes de fallas después de las 16:00 horas.

Desde entonces, los usuarios han podido acceder a WhatsApp Web con normalidad.