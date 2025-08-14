Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

¿Problemas con Facebook y 𝕏? Crecen los reportes de fallas este jueves

Las plataformas presentan intermitencias la mañana del jueves. Esto es lo que sabemos.
jue 14 agosto 2025 09:01 AM
Facebook presenta intermitencias la mañana del jueves, pero no es el único: Twitter (ahora X) también se cayó. Usuarios reportan fallas en ambas redes hoy.
Portland, OR, USA - Oct 26, 2023: Assorted social media apps, including Threads, X, Reddit, Instagram, Facebook, and TikTok, are seen on an iPhone.

Usuarios de Facebook comenzaron a reportar fallas en la plataforma esta mañana a través de 𝕏; minutos después, la red social antes llamada Twitter de Elon Musk también interrumpió su servicio.

Publicidad

De acuerdo con Downdetector, página que reporta fallas en distintos servicios, los reportes de fallas se dispararon a las 07:37 del jueves 14 de agosto de 2025, con un total de 68 informes. Los principales se presentan en la aplicación, conexión del servidor y al iniciar sesión.

El mapa muestra que las ciudades con mas reportes hasta el momento son: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

esta-fallando-facebook

¿Qué pasa con 𝕏?

Al momento de ingresar al feed de la app se muestra el mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar". Esto impide que se actualice o se visualicen publicaciones pasadas.

Downdetector ha registrado 332 reportes hasta las 09:11, relacionados con problemas en la aplicación, el feed y también en el sitio web.

La ciudades con más reportes hasta el momento: Ciudad de México, Monterrey, Mérida y Guadalajara.

se-cayo-twitter

Publicidad

Tags

Facebook

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad