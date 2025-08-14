Buenos días ☀️

¡No es tu teléfono! Facebook está presentando fallas en su servicio, cerrando sesión de cuentas y mostrando links rotos.



Así nos da los buenos días #Meta #Facebook ebook pic.twitter.com/RdxZSzNJlX — Edgar Estrada (@EdarxEs) August 14, 2025

Siguen las fallas en Facebook. Caída global, si presentas problemas para iniciar sesión, no eres tu pic.twitter.com/q82Gtscf2l — Zuleika Cáceres (@zuleikanoticias) August 14, 2025

De acuerdo con Downdetector, página que reporta fallas en distintos servicios, los reportes de fallas se dispararon a las 07:37 del jueves 14 de agosto de 2025, con un total de 68 informes. Los principales se presentan en la aplicación, conexión del servidor y al iniciar sesión.

El mapa muestra que las ciudades con mas reportes hasta el momento son: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

(Captura de pantalla.)

¿Qué pasa con 𝕏?

Al momento de ingresar al feed de la app se muestra el mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar". Esto impide que se actualice o se visualicen publicaciones pasadas.

Downdetector ha registrado 332 reportes hasta las 09:11, relacionados con problemas en la aplicación, el feed y también en el sitio web.

La ciudades con más reportes hasta el momento: Ciudad de México, Monterrey, Mérida y Guadalajara.