Fox demanda a su exsocio Media Deportes México por usar su nombre sin permiso

El juez de distrito de Estados Unidos, Jed Rakoff, concedió la solicitud de Fox para una orden de restricción temporal contra MDM, al señalar que la denuncia planteaba "acusaciones muy graves" que sugieren "una actividad totalmente despreciable por parte del acusado", según una transcripción judicial.

Los representantes de MDM no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. Un portavoz de Fox se negó a comentar más allá del texto de la denuncia.

La compañía dijo que le dio a MDM una licencia no exclusiva para operar como Fox Sports México en 2021. Pero Fox terminó el acuerdo en marzo de este año, después de que MDM no pagara las tarifas de licencia para transmitir fútbol, fútbol americano de la NFL y carreras de Fórmula 1, detalla la denuncia.

Fox dijo en la demanda que MDM recibió una orden de un tribunal mexicano a finales de marzo que impedía a Fox y sus socios "interferir" con los derechos de marca registrada de MDM o usar la marca separada "Fox Deportes" en México.

La compañía también alegó que las autoridades mexicanas allanaron las oficinas de uno de sus socios de producción de transmisión a principios de este año con base en una que, según Fox, MDM obtuvo bajo falsos pretextos.

La cadena acusó a MDM de violación de marca registrada e incumplimiento de contrato. Solicitó al tribunal una cantidad no especificada de daños monetarios y órdenes que bloqueen a MDM el uso de sus marcas registradas, así como evitar que MDM haga cumplir la orden judicial mexicana.