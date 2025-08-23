Nokia prepara un despliegue histórico de fibra óptica para impulsar al Tren Maya y el Corredor Interoceánico

MX Fiber, división de MXT Holdings dedicada a infraestructura de telecomunicaciones, será el socio estratégico en el despliegue. Desde 2015, la compañía ha trabajado en el desarrollo de fibra óptica en áreas urbanas e interurbanas del país.

De acuerdo con Nokia, la nueva red estará equipada con tecnología Flex-Grid DWDM y el conmutador de servicio fotónico (PSS) 1830, que permitirá escalar servicios de 10G hasta 200G de forma eficiente y rentable. Esta capacidad no solo beneficiará a usuarios finales, sino también a centros de datos, parques industriales y puntos de conexión de redes submarinas, considerados clave para el comercio, la movilidad y la inclusión digital.

“Esta red es crucial para apoyar a los megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, así como para modernizar los servicios para comunidades y empresas”, señaló la empresa.

Con esta infraestructura, Nokia y MX Fiber buscan reducir la brecha digital en el sureste, una de las regiones históricamente más rezagadas en materia de conectividad en México.