Nokia prepara un despliegue histórico de fibra óptica para impulsar al Tren Maya y el Corredor Interoceánico

Nokia desplegará una red troncal de telecomunicaciones de 1,800 kilómetros en el sureste del país, en alianza con MX Fiber, con el objetivo de fortalecer la conectividad digital de la región y apoyar megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La infraestructura atravesará Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, zonas donde actualmente el acceso a internet sigue siendo limitado por la falta de redes modernas. Con esta inversión, la tecnológica busca habilitar un servicio más rápido y estable para usuarios, empresas y comunidades, así como capacidad para aplicaciones de alto consumo de datos y servicios en la nube.