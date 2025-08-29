Las series y películas quedarán en pausa del plan básico de Netfix a partir de octubre, de acuerdo a un correo que empezaron a recibir usuarios de la plataforma en México.
Netflix elimina el plan básico en México a partir de esta fecha y así lo confirma
¿Qué dijo Netflix?
“Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios”, informó la plataforma de streaming a sus suscriptores en México.
“Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”, detalló en correo electrónico.
La compañía de entretenimiento notificó a los suscriptores sobre los cambios a través de un correo electrónico del titular y resaltó los puntos antes descritos, que los usuarios ahorrarán 30% en su suscripción, dispondrá de mejor calidad de video y podrán visualizar el contenido en más dispositivos.
¿Cuáles paquetes ofrece Netflix?
Estándar con anuncios
- Con anuncios; todos los juegos móviles y la mayoría de las series y películas están disponibles. Los títulos no disponibles exhibirán un ícono de candado.
- Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez en el mismo hogar.
- Reproducción en 1080p (Full HD).
- Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez.
Estándar
Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite
Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez
- Reproducción en 1080p (Full HD)
- Puedes descargar o en 2 dispositivos compatibles a la vez
- Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo.
Premium
- Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite
- Puedes ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez
- Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR
- Puedes descargar o en seis dispositivos compatibles a la vez
- Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo
- Audio espacial de Netflix
A finales de 2024, la empresa adquirió los derechos de los eventos en vivo de la NFL, WWE y el Mundial Femenino con la finalidad de diversificar la oferta programática . También contó con el activo de las luchas de WWE y sus RAW, NXT, y SmackDown.
¿Cuánto cuesta Netflix?
De acuerdo con la plataforma, estos son los precios por planes :
-Estándar con anuncios: $119 al mes
-Estándar: $249 al mes; puedes agregar un miembro extra por $59 con anuncios o $69 sin anuncios.
-Premium: $329 al mes; puedes agregar dos miembros extras por $59 con anuncios al mes cada uno o $69 al mes sin anuncios cada uno.