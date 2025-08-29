Publicidad

Tecnología

Netflix elimina el plan básico en México a partir de esta fecha y así lo confirma

Los usuarios de la plataforma de Netflix recibieron en sus correos electrónicos los mensajes sobre la eliminación del plan básico.
vie 29 agosto 2025 06:55 AM
La plataforma de streaming lanza un anuncio sobre los cambios en los paquetes que ofrece.

Las series y películas quedarán en pausa del plan básico de Netfix a partir de octubre, de acuerdo a un correo que empezaron a recibir usuarios de la plataforma en México.

¿Qué dijo Netflix?

“Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios”, informó la plataforma de streaming a sus suscriptores en México.

“Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”, detalló en correo electrónico.

La compañía de entretenimiento notificó a los suscriptores sobre los cambios a través de un correo electrónico del titular y resaltó los puntos antes descritos, que los usuarios ahorrarán 30% en su suscripción, dispondrá de mejor calidad de video y podrán visualizar el contenido en más dispositivos.

netflix-elimina-plan-basico.jpg

Tecnología

Netflix pierde terreno en México en medio de la guerra del streaming

¿Cuáles paquetes ofrece Netflix?

Estándar con anuncios

  • Con anuncios; todos los juegos móviles y la mayoría de las series y películas están disponibles. Los títulos no disponibles exhibirán un ícono de candado.
  • Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez en el mismo hogar.
  • Reproducción en 1080p (Full HD).
  • Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez.

Estándar

Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite

Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez

  • Reproducción en 1080p (Full HD)
  • Puedes descargar o en 2 dispositivos compatibles a la vez
  • Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo.

Premium

  • Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite
  • Puedes ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez
  • Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR
  • Puedes descargar o en seis dispositivos compatibles a la vez
  • Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo
  • Audio espacial de Netflix

A finales de 2024, la empresa adquirió los derechos de los eventos en vivo de la NFL, WWE y el Mundial Femenino con la finalidad de diversificar la oferta programática . También contó con el activo de las luchas de WWE y sus RAW, NXT, y SmackDown.

¿Cuánto cuesta Netflix?

De acuerdo con la plataforma, estos son los precios por planes :

-Estándar con anuncios: $119 al mes
-Estándar: $249 al mes; puedes agregar un miembro extra por $59 con anuncios o $69 sin anuncios.
-Premium: $329 al mes; puedes agregar dos miembros extras por $59 con anuncios al mes cada uno o $69 al mes sin anuncios cada uno.

