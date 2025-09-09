iPhone 17, Airpods y todo lo que presentó Apple en el evento de hoy: ¿qué es todo lo nuevo?
-
Dónde ver el Apple Event 2025
Sigue la transmisión del Apple Event 2025 desde el canal oficial de la empresa. Inicia a las 11:00 horas (tiempo del centro de México):
-
¿Qué esperar de este Apple Event?
El centro de atención será la familia iPhone 17, que incluye un posible modelo ultradelgado iPhone 17 Air concebido para renovar la estética de un dispositivo que había cambiado poco en la última década.
La firma de accesorios Dbrand filtró algunos de los diseños de las nuevas carcasas del dispositivo desde hace algunos días, lo que provocó que varios medios de comunicación lo retomaran como el diseño de los nuevos teléfonos de la marca.
-
También habrá nuevos wearables de Apple
Se espera que también se presenten los nuevos Apple Watch Series 11 y Ultra 3, así los AirPods Pro 3 para reforzar el ecosistema Apple, añadiendo elementos para permanecer dentro del universo de la empresa.
-
Apple necesita dar un golpe en la mesa
En los últimos meses, Apple ha sido fuertemente cuesionada por no destacar en el mundo de la Inteligencia Artificial, por lo que esta presentación es una oportunidad para volver a posicionarse como una de las firmas que más innovación representa para la industria tecnológica.
-
Cook se enfrenta a examen
Tim Cook está entusiasta ante la presentación de la nueva familia de iPhone 17 y habló sobre lo importante que es para él la antesala del Apple Event, al que calificó de emocionante en un tuit. El ejecutivo es cuestionado por fanáticos de la marca por perder el factor wow en las presentaciones y por no tener un nuevo producto en las presentaciones que logre masificarse. Aunque hace poco más de un año la compañía presentó sus lentes de realidad virtual, los usuarios no los adquirieron.
-
Las empresas de accesorios spoilean el iPhone 17
Algunas marcas de accesorios desde el fin de semana mostraron algunos cases de protección para el iPhone 17 donde se ve un diseño de cámara más alargado, similar al que se ve en algunas publicaciones que se filtraron hace unas semanas y muy similar al diseño de otros teléfonos como el Pixel 10.
En algunos marketplaces también tuvieron fugas en la venta de estos accesorios, sin embargo no sucedió lo mismo con Apple Watch que no se ha filtrado alguna modificación en el diseño.
-
Apple presenta los AirPods 3
El primer producto que presenta Apple son los AirPods, que con su icónico diseño se podrán volver el estandarte de la industria, además de la integración en temas de salud con algunas novedades en la parte de salud, con el fin de cuidar los oídos de los usuarios, estos audífonos destacan por tener traducción en vivo.
También permitirán sincronizar 50 actividades distintas en los entrenamientos ligados a Apple Fitness+, la idea es que los audífonos sean parte de tu entrenamiento diario y acompañen a los usuarios a cumplir sus metas diarias.
En cuanto al rendimiento pasarán de tener una capacidad de seis horas de reproducción a ocho horas de rendimiento. El precio de este dispositivo es de 249 dólares y se podrán pedir en preventa desde el día de hoy en todo el mundo.
-
Apple Watch Series 11
Stan NG, vicepresidente de producto de Apple, habló sobre las caracteristicas del nuevo Apple Watch Series 11 que incluye soporte a la red 5G, así como una serie de partnerships con empresas de telecomunicaciones. Como sucede con algunos de los otros dispositivos de la marca se mantiene Liquid Glass dentro de la apariencia de este dispositivo, donde la salud cardíaca y de sueño son prioridad.
Apple señaló que ya cuenta con 5 millones de paquetes de datos de sueño de los usuarios y en esta nueva versión busca darle a los applefans más información sobre su salud cardíaca, que ayudará a reducir problemas de hipertensión o cardiopatias. El precio de este producto es de 9,499 pesos.
Llega el Watch SE3
Como sucedió hace unos meses con la presentación más accesible de iPhone, la empresa replica la estrategia por masificar su producto y ahora presenta versión de Apple Watch SE3. Uno de los focos más interesantes de este producto es que es capaz de cargar en sólo 15 minutos hasta ocho horas de batería. El precio de este dispositivo es de 5,499 pesos.
Watch Ultra 3
El equipo más robusto de la marca tendrá capacidad para conexión de comunicación satelital y hasta 42 horas de batería, usa 100% titanio y materiales de primer nivel. Este nuevo reloj costará 19,999 pesos.
-
IPhone 17
La versión de iPhone 17 introduce undiseño de Ceramic Shield con un revestimiento antireflejo que reduce las distracciones, además de un procesador A19, un chip que permitirá procesar de manera má óptima las cplicaciones dentro del dispositivo, además de ayudarlo en el procesamieto de los modelos de lenguaje que traerá la nueva generación de Inteligencia Artificial del sistema operativo de Apple.
Te permite cargar 50% de su batería en 20 minutos, pero además presume la capacidad de las cámaras. Dos cámaras Fusión de 48 MP, así como un telefoto de 12 MP y una cámara principal de 49 MP, así como un teleobjetivo de 2X.
Lo más novedoso en el tema de las cámaras es la frontal, pues por primera vez el sensor es cuadrado el lugar de 4:3 lo que permitirá que las tomas horizontales y verticales tengan la misma calidad de imagen.
El precio del iPhone de entrada es de 19,999 pesos y empezará a estar en puntos de venta el 19 de septiembre.
-
iPhone Air: 5.6 mm de grosor
Apple acaba de anunciar el iPhone más delgado de la historia, el iPhone Air, que mide sólo 5.6 mm de grosor.
El nuevo iPhone Air viene con una pantalla ProMotion de 6.5 pulgadas y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Además, cuenta con un brillo máximo de 3000 nits. La firma de Cupertino afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, con un escudo cerámico que encierra un marco de titanio a ambos lados.
Incorpora un nuevo procesador A19 Pro, el chip más potente para iPhone hasta la fecha, y un nuevo módem, el C1x, dos veces más rápido que el C1. Además de estas mejoras, el iPhone Air incorpora el nuevo diseño de chip N1 de Apple, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.
Y, a pesar de su delgadez, Apple promete una batería que dura todo el día, con hasta 40 horas de reproducción de vídeo. El dispositivo solo admite eSIM para maximizar el espacio de la batería.
El lanzamiento del iPhone Air coincide con el próximo lanzamiento de iOS 26. En cuanto al precio en México, costará 25,999 pesos y está en preventa desde el día de hoy.
-
iPhone 17 Pro viene con nuevo diseño de cámaras
El nuevo iPhone 17 Pro llega con cambios que no han dejado indiferente a nadie, pero no cumplieron con el slogan del evento sobre dejar con boca abierta a los usuarios. En esta generación, Apple decidió abandonar el titanio que estrenó recientemente y volver al aluminio como material principal.
Este giro se percibe como un retroceso, pues el titanio aportaba ligereza y resistencia, y su eliminación plantea dudas sobre la dirección de diseño que está tomando la compañía. Más allá de las intenciones de Apple, el aluminio no transmite el mismo halo de sofisticación que se había consolidado en la línea “Pro”.
Donde sí hay un salto claro es en la batería, pues este equipo integra la batería más grande en la historia de estos dispositivos, lo que podría traducirse en una autonomía significativamente superior. A esto se suma un rediseño trasero que incorpora un “camera plateau” de ancho completo, una especie de barra que atraviesa toda la parte posterior y recuerda inevitablemente a la firma visual de los Pixel de Google. Esta elección estética refuerza la idea de que Apple explora nuevas formas de distinguir a su gama más alta.
En el apartado fotográfico, Apple dio un salto cualitativo con un conjunto de tres cámaras traseras que ahora comparten un sensor de 48 megapíxeles cada una. La mejora más notoria se da en el teleobjetivo, que deja atrás los 12 MP para situarse en la misma liga de resolución que sus compañeras. En el frente, la cámara de 18 MP incorpora tecnología Center Stage, diseñada para mantener al usuario siempre centrado en las videollamadas, un guiño a quienes usan el iPhone como herramienta de comunicación en entornos laborales y personales.
El software también se lleva una parte del protagonismo. Con iOS 26, Apple lleva Liquid Glass a este producto que se caracteriza por transparencias y brillos que buscan dar una sensación más fluida y moderna. .Este teléfono costará en Méxco 28,499 pesos.