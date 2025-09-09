iPhone 17, Airpods y todo lo que presentó Apple en el evento de hoy: ¿qué es todo lo nuevo?

Stan NG, vicepresidente de producto de Apple, habló sobre las caracteristicas del nuevo Apple Watch Series 11 que incluye soporte a la red 5G, así como una serie de partnerships con empresas de telecomunicaciones. Como sucede con algunos de los otros dispositivos de la marca se mantiene Liquid Glass dentro de la apariencia de este dispositivo, donde la salud cardíaca y de sueño son prioridad.

Apple señaló que ya cuenta con 5 millones de paquetes de datos de sueño de los usuarios y en esta nueva versión busca darle a los applefans más información sobre su salud cardíaca, que ayudará a reducir problemas de hipertensión o cardiopatias. El precio de este producto es de 9,499 pesos.

Llega el Watch SE3

Como sucedió hace unos meses con la presentación más accesible de iPhone, la empresa replica la estrategia por masificar su producto y ahora presenta versión de Apple Watch SE3. Uno de los focos más interesantes de este producto es que es capaz de cargar en sólo 15 minutos hasta ocho horas de batería. El precio de este dispositivo es de 5,499 pesos.

Watch Ultra 3

El equipo más robusto de la marca tendrá capacidad para conexión de comunicación satelital y hasta 42 horas de batería, usa 100% titanio y materiales de primer nivel. Este nuevo reloj costará 19,999 pesos.

