México lideraría la IA generativa en América Latina

En este contexto, México se perfila como uno de los países con mayor potencial en América Latina para capitalizar las ventajas de dicha tecnología, según se revela en el estudio The Gen AI lever. Unleashing the power to transform Latin American companies, realizado por Accenture.

En el informe se señala que, si en nuestro país se adopta la innovación con un enfoque centrado en las personas, priorizando el bienestar, empleabilidad y capacitación de los trabajadores, se podría generar hasta 305,000 millones de dólares adicionales en el Producto Interno Bruto (PIB), para el año 2038. Cabe señalar que esa cifra representaría un 18% sobre la proyección base y equivale a captar aproximadamente el 30% del valor económico que se espera que la IA generativa aporte a toda la región.

Además, se proyecta que, en México, el 42% de las horas laborales actuales podrían ser modificadas gracias a las virtudes de la Gen AI, lo que representa una oportunidad estratégica para redefinir las capacidades de la fuerza laboral y modernizar sectores clave de la economía.

"México tiene una oportunidad única para dar un salto significativo en productividad y competitividad mediante la inteligencia artificial generativa”, señaló Jorge Castilla, CEO de Accenture en México. “Esta tecnología no sólo redefine procesos: habilita una verdadera reinvención del negocio, capaz de crear ventajas competitivas difíciles de replicar en la región. El verdadero diferenciador no será quién adopte la GenAI, sino quién logre escalar con impacto, integrándola de forma transversal en su operación y siempre con las personas en el centro”.