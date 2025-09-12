Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

El talón de Aquiles de la inteligencia artificial es la alucinación

OpenAI admitió en un estudio reciente que su chatbot tiene un reto muy importante en torno a las respuestas erróneas que da.
vie 12 septiembre 2025 12:00 PM
por-que-las-ia-alucinan
La confianza que generan las IA's se pierde con este tipo de fenómenos, pues las alucinaciones muestran datos falsos y declaraciones inventadas.

La inteligencia artificial generativa es capaz de escribir ensayos convincentes, resumir complejos informes legales y hasta imitar estilos literarios. Pero incluso los modelos más avanzados tienden a alucinar, o sea, inventan datos, fabrican citas y elaboran respuestas con seguridad que son falsas.

Un estudio reciente de OpenAI, titulado Why Language Models (Probably) Hallucinate, habló de este fenómeno y apuntó que las alucinaciones no son accidentes aislados, sino una consecuencia de cómo aprenden los modelos de lenguaje y la relación que existe a siempre tener una respuesta.

Publicidad

Los modelos de lenguaje como GPT se entrenan prediciendo la palabra más probable en función de un contexto dado. Esa mecánica estadística los hace excelentes para mantener coherencia y estilo, pero no garantiza que el contenido generado sea verdadero.

El documento de OpenAI plantea que las alucinaciones ocurren porque los modelos confunden “plausibilidad” con “veracidad”. Una respuesta puede sonar convincente sin estar respaldada por datos reales. Y cuanto mayor es la presión por dar una salida, mayor es la probabilidad de que el modelo rellene huecos con información inventada.

En otras palabras, este tipo de herramientas no distinguen entre saber y sonar como que supieran.

Este talón de Aquiles amenaza la credibilidad de la IA en sectores críticos como la medicina, la educación o el periodismo. Un asistente que fabrique diagnósticos, referencias bibliográficas o cifras económicas sin advertencia erosiona la confianza tanto en la herramienta como en las instituciones que la adoptan.

Un estudio sobre Confianza en la IA de KPMG señaló que un 61% de las personas se muestran cautelosas de confiar en sistemas de IA, mientras que 67% reportan aceptación baja o moderada de la herramienta, dependiendo de la aplicación.

Este riesgo de respuestas erróneas es mayor al integrarse en buscadores, asistentes de productividad y sistemas de decisión, pues las alucinaciones pueden amplificar la desinformación.

Enseñar a decir “no sé”

El estudio de OpenAI sugiere un camino que parece simple pero representa un cambio cultural en el desarrollo de estas herramientas y es enseñar a los modelos a reconocer y expresar incertidumbre. En lugar de forzar siempre a dar una respuesta, los sistemas podrían optar por señalar los límites de su conocimiento, devolver información verificada o rechazar preguntas cuya respuesta no pueden garantizar.

Los investigadores llaman a esto “modelos calibrados”, o sea algoritmos capaces no solo de generar lenguaje, sino de modular su grado de confianza.

En la práctica, esto implica integrar mejores mecanismos de verificación, entrenamiento en datos contrastados y la posibilidad de conectarse a fuentes externas para comprobar afirmaciones en tiempo real.

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad