Reproducir las canciones favoritas desde un teléfono móvil era hasta ahora una limitación para quienes no pagaban suscripción en Spotify, ya que solo podían escuchar listas en modo aleatorio.
Esa dinámica cambia con la nueva función disponible para quienes usan la versión gratuita. La plataforma confirmó que los usuarios podrán seleccionar directamente el tema que deseen escuchar y agrego otras funciones al plan gratuito.
Elección de canciones y otras funciones que pasan a ser gratuitas
Ahora los usuarios sin suscripción podrán acceder a la función "Pick & Play" (para elegir y reproducir cualquier canción) , Search & Play y Share & Play. Con ellas, la aplicación permitirá reproducir canciones específicas de forma directa.
Con Pick & Play, cualquier persona podrá seleccionar y reproducir el tema de su preferencia sin depender del modo aleatorio. En el caso de Search & Play, bastará con buscar el nombre de la canción en la aplicación y dar clic en reproducir. Por último, Share & Play facilitará escuchar música desde redes sociales cuando alguien comparta un enlace de Spotify.
Las funciones ya se encuentran disponibles en México tanto en celulares como en ordenadores; sin embargo, al utilizarlas, después de cualquier acción aparecen anuncios en la pantalla y posteriormente comenzará la pista.
Qué se mantiene exclusivo para las cuentas Premium
Aún son varias las herramientas reservadas para suscriptores. Entre ellas se encuentran el servicio de audio de alta calidad, las listas generadas por inteligencia artificial bajo el nombre de AI Playlists, así como la función Mix.
Spotify precisó que estas características forman parte del valor agregado del plan Premium. Al mismo tiempo, funciones como Messages y la lista personalizada daylist continuarán disponibles para todos los usuarios, sin importar si son de pago o gratuitos.
El movimiento se presenta después de un aumento de precios en septiembre, cuando uno de sus planes subió más de 40 pesos al mes. Los precios quedaron de la siguiente manera:
- Plan individual: de $129 a $139. - Plan estudiantes: de $69 a $74. - Plan dúo: de $169 a $189. - Plan familiar: de $199 a $239.
El segundo trimestre de la plataforma
El beneficio trimestral de la empresa se situó por debajo de las estimaciones de los analistas, mientras el aumento de los impuestos relacionados con los salarios de los empleados pesó más que la demanda de "streaming" de música.
Recientemente, la empresa reportó ingresos por 4,835 millones de dólares en le segundo trimestre del año, monto que representó un aumento de 10% respecto al mismo periodo de 2024, pero inferior a los pronósticos de analistas.
Crecen suscriptores
La base de usuarios activos mensuales llegó a 696 millones, con un crecimiento de 11%, mientras que los suscriptores de pago aumentaron 12% para alcanzar los 276 millones, ocho millones más que en el trimestre previo.