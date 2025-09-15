Elección de canciones y otras funciones que pasan a ser gratuitas

(Especial)

Ahora los usuarios sin suscripción podrán acceder a la función "Pick & Play" (para elegir y reproducir cualquier canción) , Search & Play y Share & Play. Con ellas, la aplicación permitirá reproducir canciones específicas de forma directa.

Con Pick & Play, cualquier persona podrá seleccionar y reproducir el tema de su preferencia sin depender del modo aleatorio. En el caso de Search & Play, bastará con buscar el nombre de la canción en la aplicación y dar clic en reproducir. Por último, Share & Play facilitará escuchar música desde redes sociales cuando alguien comparta un enlace de Spotify.

Las funciones ya se encuentran disponibles en México tanto en celulares como en ordenadores; sin embargo, al utilizarlas, después de cualquier acción aparecen anuncios en la pantalla y posteriormente comenzará la pista.

Qué se mantiene exclusivo para las cuentas Premium

Aún son varias las herramientas reservadas para suscriptores. Entre ellas se encuentran el servicio de audio de alta calidad, las listas generadas por inteligencia artificial bajo el nombre de AI Playlists, así como la función Mix.

Spotify precisó que estas características forman parte del valor agregado del plan Premium. Al mismo tiempo, funciones como Messages y la lista personalizada daylist continuarán disponibles para todos los usuarios, sin importar si son de pago o gratuitos.

Los precios han aumentado

El movimiento se presenta después de un aumento de precios en septiembre, cuando uno de sus planes subió más de 40 pesos al mes. Los precios quedaron de la siguiente manera:

- Plan individual: de $129 a $139.

- Plan estudiantes: de $69 a $74.

- Plan dúo: de $169 a $189.

- Plan familiar: de $199 a $239.