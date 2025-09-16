Duolingo Score. Ahora podrás mostrar tu nivel de inglés en LinkedIn

Durante el evento anual Duocon, la empresa también presentó una nueva función dentro de su plataforma, basada en Inteligencia Artificial (IA). Esta se enfoca en la conversación impulsada por IA para mejorar el aprendizaje.

Las llamadas, según el anuncio, ahora están disponibles en nueve de sus cursos más populares para todos los suscriptores de Duolingo MAX e integran elementos como soporte inicial, retroalimentación en tiempo real y revisiones posteriores a la llamada.

Esta experiencia, afirma la compañía, “está diseñada para hacer que practicar la conversación se sienta más accesible y menos como practicar. Los estudiantes pueden desarrollar su seguridad en el idioma a través de conversaciones con Lily, la protagonista de Duolingo, quien ahora ofrece interacciones más personalizadas y dinámicas”.

Dichas herramientas en un contexto como el mexicano son significativas, pues el Índice de Competencia en Inglés 2024 (EF EPI) otorgó al país un puntaje de 477, es decir, por debajo del promedio global (502) y muy lejos de economías emergentes con las que México compite directamente por inversión extranjera, como Filipinas (588), Polonia (598) o Hungría (604).

Esta limitación no solo resta competitividad al talento local, sino que también reduce las oportunidades de inserción laboral en los sectores de más alto crecimiento. Además, la brecha se acentúa cuando se analiza el dominio del inglés a nivel regional, pues estados como Nuevo León (530 puntos) y Jalisco (529), con ecosistemas industriales y tecnológicos más desarrollados, muestran mejores niveles de competencia, facilitando la atracción de inversiones y el desarrollo de talento especializado.

Por el contrario, entidades como Coahuila (370) y el Estado de México (414), a pesar de tener un fuerte potencial productivo, enfrentan un déficit considerable que puede frenar su competitividad.

Ya podrás aprender ajedrez en Android

Como parte de las novedades que presentó Duolingo, una que podrá emocionar a los usuarios de Android es la expansión del curso de Ajedrez a este sistema operativo, el cual estará disponible en inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués, así como un nuevo modo jugador contra jugador para iOS.

El ajedrez de Duolingo es una de las funciones más populares de la plataforma y se enfoca en enseñar estrategia real con entrenamiento en vivo. En el caso de iOS, la nueva experiencia jugador vs jugador añade competencia al aprendizaje, haciendo que el ajedrez recupere el componente social incluso en un entorno virtual.