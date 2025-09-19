Publicidad

IFT recauda 19,595 mdp para el gobierno de Sheinbaum, previo a su extinción

Pese a operar con el menor presupuesto en su historia, el Instituto superó en 13% la recaudación por espectro para la Tesorería de la Federación.
vie 19 septiembre 2025 03:00 PM
El aumento en la recaudación cobra relevancia si se considera que este año el IFT enfrenó retos mayúsculos para su operación con el presupuesto más bajo de toda su historia.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está pronto a pasar la estafeta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Pero antes de que suceda el relevo, el regulador recaudó en el segundo trimestre de este año, 786.02 millones de pesos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sólo por el concepto de uso de frecuencias de espectro para los servicios de conectividad.

El dinero recaudado por el Instituto de manera acumulada, a junio de este año, obedece a 19,595 millones de pesos por el pago de bandas espectrales, uno de los insumos más relevantes para las empresas del sector de telecomunicaciones y uno de los recursos más caros para los operadores, según datos del reporte trimestral del regulador.

Esta cifra se coloca más elevada que un año previo, al implicar un incremento de 13%, respecto a los 17, 332 millones de pesos que ingresó a las arcas de Hacienda en el primer semestre de 2024.

El aumento en la recaudación cobra relevancia si se considera que este año el IFT enfrenó retos mayúsculos para su operación con el presupuesto más bajo de toda su historia: 500 millones de pesos, muy por debajo de los 2,000 millones de pesos que recibió en 2016, su punto más alto, cuya reducción estuvo motivada por la nueva política de telecomunicaciones.

El IFT como regulador de las telecomunicaciones tiene la facultad de desarrollar licitaciones de frecuencias para servicios de internet, telefonía, televisión y radio con la finalidad de crear nuevas alternativas de comunicación y para incorporar a nuevos actores en el sector. Pero esta facultad ahora pasará a manos del nuevo regulador CRT.

Presenta ahorros

En el reporte de actividades trimestrales, el IFT destacó que en el segundo cuarto del año, ejerció 418.2 millones de pesos, lo que significa el 83.05% de su presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Los recursos fueron destinados a gastos de servicios personales y operativos e inversión.

Además el regulador precisó que en materia de austeridad y disciplina presupuestaria, entregó a Hacienda ahorros de 31.1 millones de pesos.

Mientras que el saldo del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento ascendió a 2,560.3 millones de pesos, de los cuales 788.8 millones corresponden a recursos autorizados con cargo al patrimonio del IFT para proyectos y programas en ejecución.

De esta forma, el IFT reportó a Hacienda los resultados de su gestión en los últimos meses, los cuales se tradujeron en una mayor recaudación para la Tesorería de la Federación y en ahorros alineados con la política fiscal actual.

Este informe sería el último del Instituto, luego de más de una década de regular a uno de los sectores más complejos debido a la rápida evolución tecnológica, su impacto en la economía, el desarrollo social, y las tensiones geopolíticas y económicas que lo rodean.

