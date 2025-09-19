xAI recauda 10,000 mdd y alcanza los 200,000 mdd de valor

La empresa de inteligencia artificial xAI, de Elon Musk, recaudó 10,000 millones de dólares, lo que elevó su valoración a 200,000 millones de dólares, informó el viernes CNBC citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El entusiasmo de los inversores por las empresas emergentes de IA se ha mantenido firme a pesar de las dudas sobre el gasto de la industria tecnológica.

La valoración de 200,000 millones de dólares supondría un salto de más del doble desde los 75,000 millones de julio, según datos de Pitchbook.

También situaría a xAI entre las empresas más valiosas del mundo, por detrás de OpenAI, la china Bytedance y SpaceX, también propiedad de Musk.

La financiación podría destinarse a la construcción de centros de datos con unidades de procesamiento gráfico de Nvidia y AMD, necesarias para desarrollar la IA de próxima generación, así como a la contratación de talentos con altos sueldos, según CNBC.

La empresa emergente de IA ha estado aumentando la capacidad de su centro de datos para entrenar modelos más avanzados, en su intento de competir más eficazmente con ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic. Su clúster de supercomputadores en Memphis, Tennessee, llamado Colossus, se considera el mayor del mundo.

OpenAI se encuentra en la fase inicial de conversaciones sobre una venta de acciones que permitiría a los empleados retirar dinero en efectivo y podría valorarla en unos 500,000 millones de dólares, informó Reuters en agosto, mientras que ByteDance se dispone a lanzar una nueva recompra de acciones para empleados que valorará al gigante tecnológico chino en más de 330,000 millones de dólares.

Anthropic anunció previamente este mes que había recaudado 13,000 millones de dólares, con una valoración post-inversión de 183,000 millones de dólares.

Morgan Stanley había dicho a finales de junio que xAI había completado un aumento de deuda de 5,000 millones de dólares junto con una inversión de capital estratégica separada de 5,000 millones de dólares, ya que la startup buscaba expandir su infraestructura de IA a través de centros de datos en medio de una intensa competencia.

La empresa de IA compró en marzo a X, la compañía de redes sociales de Musk antes conocida como Twitter. Musk lanzó xAI en julio de 2023 como alternativa a ChatGPT de OpenAI.